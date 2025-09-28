EU dựng "tường" đối phó máy bay không người lái

Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức khởi động sáng kiến thiết lập "bức tường máy bay không người lái" dọc theo sườn phía Đông của khối, một bước đi mang tính đột phá trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ vi phạm không phận gây lo ngại.

Cuộc họp đầu tiên về sáng kiến này diễn ra trực tuyến hôm 26-9, quy tụ 10 quốc gia thành viên là Bulgaria, Đan Mạch, Estonia, Hungary, Latvia, Litva, Ba Lan, Romania, Slovakia và Phần Lan. Ukraine cũng được mời tham gia trong khi NATO có mặt với tư cách quan sát viên. Cuộc họp tập trung đánh giá những nguồn lực sẵn có và những gì còn thiếu cho nỗ lực tăng cường khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các máy bay không người lái xâm phạm không phận châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Phần Lan sau khi kết thúc hội nghị, Ủy viên Quốc phòng và Không gian châu Âu Andrius Kubilius liệt kê radar, cảm biến âm thanh, thiết bị gây nhiễu sóng, khí tài đánh chặn và pháo binh truyền thống là một số năng lực then chốt cần có để biến dự án thành hiện thực. Quan chức này cũng nhấn mạnh "bức tường máy bay không người lái" sẽ có 2 mục tiêu: Phát hiện và can thiệp, trong đó ưu tiên trước mắt là khâu phát hiện. Ngoài ra, theo ông Kubilius, "bức tường máy bay không người lái" sẽ là một trong 3 trụ cột của sáng kiến rộng hơn mang tên "Giám sát sườn phía Đông", cùng với bức tường trên mặt đất và bức tường trên biển.

Một trạm radar di động tại khu quân sự nằm trên đảo Amager của Đan Mạch hôm 26-9 Ảnh: AP

Theo AP, các nhà lãnh đạo EU có thể tiếp tục bàn về vấn đề trên tại hội nghị ở Đan Mạch trong tuần tới. Hiện chưa rõ dự án sẽ mất bao lâu để triển khai trên thực địa. Ông Kubilius đề cập đến mốc một năm dựa trên phân tích của các chuyên gia. Ủy ban châu Âu dự định phối hợp với các quốc gia thành viên, đại diện ngành công nghiệp và Ukraine để xây dựng một lộ trình cụ thể hơn.

Ukraine hiện có thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực máy bay không người lái và ước tính có thể sản xuất khoảng 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết 6 tỉ euro sẽ được dành riêng cho việc thiết lập một liên minh máy bay không người lái với Ukraine.