Châu Âu rực rỡ sắc màu, chào đón năm mới 2026 đầy hy vọng

Hy Lạp, Ukraine, Romania cùng các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania là những nước đầu tiên của châu Âu bước qua thời khắc giao thừa. Tại thủ đô Athens của Hy Lạp, pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đền Parthenon cổ kính.

Theo CBS News, tại Hy Lạp và Cyprus, chính quyền đã thay thế pháo hoa truyền thống bằng các màn trình diễn ánh sáng, thiết bị bay không người lái (drone) và pháo hoa giảm tiếng ồn. Việc "vặn nhỏ âm lượng" này nhằm tạo ra không gian đón giao thừa thân thiện hơn với trẻ em và các loài thú cưng vốn nhạy cảm với tiếng nổ lớn.

Trong khi tại thủ đô Kiev của Ukraine, ánh sáng của hy vọng thắp sáng bầu trời đêm, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới cho hơn 30 quốc gia trên khắp các múi giờ từ châu Âu đến châu Phi.

Tại Pháp, thủ đô Paris đã huy động 10.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh. Thay vì tổ chức buổi hòa nhạc trên đại lộ Champs-Élysées, thành phố tập trung vào màn trình diễn ánh sáng 3D đầy ấn tượng trên Khải Hoàn Môn.

Pháo hoa tại Tháp Eiffel. Ảnh: YouTube

Người dân đón năm mới trên đại lộ Champs-Élysées. Ảnh: YouTube

Trong khi đó, cư dân và khách du lịch tại thủ đô Berlin của Đức đã đánh dấu sự kết thúc của năm 2025 bằng việc chụp ảnh tự sướng và đắp người tuyết trước Nhà thờ Chính tòa Berlin và Cổng thành Brandenburg biểu tượng.

Tháp truyền hình Berlin gần như không thể nhìn thấy được giữa những bông tuyết rơi và sương mù.

Dòng người đang tụ tập trước Cổng Brandenburg để chuẩn bị cho các hoạt động chào đón năm mới tại Berlin. Ảnh: EPA/Shutterstock

Ở thủ đô London, mặc cho tiết trời giá lạnh đặc trưng của mùa đông nước Anh, bầu không khí dọc bờ sông Thames vẫn vô cùng nóng bỏng. Theo tường thuật trực tiếp từ BBC, hơn 100.000 vé xem pháo hoa đã được bán hết sạch từ nhiều tuần trước.

Khi đồng hồ Big Ben vang lên 12 nhịp dõng dạc, bầu trời London bừng sáng bởi pháo hoa được phóng từ vòng quay Eye London.

BBC News dẫn lời của một người Anh sống tại Đan Mạch tên Liz chia sẻ truyền thống thú vị của người dân nơi đây. Đó là uống champagne khi nghe nhà vua phát biểu và "nhảy khỏi ghế sofa" đúng khoảnh khắc giao thừa để bước sang năm mới.

Người dân theo dõi màn pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời Đồi Nghị viện (Parliament Hill) ở London. Ảnh: ZUMA Press Wire/Shutterstock

Dòng người dân Anh đổ ra đường phố tưng bừng chào đón năm mới. Ảnh: NB Press LTP