Cháu bé 5 tuổi tử vong nghi do mắc bệnh dại

Ngày 4-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhi tử vong nghi do bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ 2 nghi do mắc bệnh dại tại tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm đến nay.

Bệnh nhi là Y.J.P.H.Đ. (SN 2021, trú tại xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, ngày 30-4, trẻ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, sợ ánh sáng, sợ gió, ăn uống kém, nôn ói và đau bụng.

Đến ngày 2-5, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để khám và điều trị. Ngày 3-5, tình trạng bệnh chuyển biến nặng, tiên lượng tử vong.

Gia đình xin đưa trẻ về nhà với chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa, viêm màng não, theo dõi bệnh dại và suy hô hấp độ IV. Cùng ngày, bệnh nhi tử vong tại nhà.

Theo người nhà, khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, trẻ từng bị một con mèo khoảng 6 tháng tuổi cào vào tay phải, hiện không theo dõi được con vật.

Ngoài ra, cách đây 3 tháng, trẻ cũng bị chó cắn trượt da vùng bụng, con chó hiện vẫn còn sống.

Sau khi ghi nhận ca tử vong nghi do bệnh dại, CDC tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh yếu tố nguy cơ và tiền sử phơi nhiễm.

Ngành y tế đồng thời triển khai các biện pháp xử lý tại khu vực cư trú của bệnh nhi, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo dõi sức khỏe và rà soát các trường hợp bị chó, mèo cắn trên địa bàn.