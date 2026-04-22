Thời sự

Chủ quán thịt cầy bất ngờ sợ nước, sợ gió rồi tử vong do bệnh dại

Hải Đường

(NLĐO) - CDC Đồng Tháp đã phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An và ngành thú y tiến hành điều tra, xác minh dịch tễ sau khi có ca tử vong vì bệnh dại

Ngày 22-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc bệnh dại.

Nạn nhân là ông N.N.S. (SN 1968; ngụ ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp), chủ một quán nhậu thịt cầy.

Tử vong do bệnh dại: Câu chuyện đau lòng từ Chủ quán thịt cầy ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

CDC tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông tại khu vực xã Mỹ Tịnh An, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh dại

Theo điều tra dịch tễ, ngày 15-4, ông S. bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, tê nửa người bên phải. Sau 3 ngày tự mua thuốc điều trị không giảm, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt tăng dần và yếu nửa người.

Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus dại. Chẩn đoán lâm sàng cho thấy bệnh nhân mắc bệnh dại, kèm cao huyết áp và suy hô hấp.

Từ ngày 18 đến 20-4, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, mất tri giác, sợ nước, sợ gió và không thể ăn uống. Bệnh nhân được gia đình đưa về nhà và tử vong vào ngày 20-4.

Đáng chú ý, gia đình nạn nhân nuôi một cin chó khoảng 3 tháng tuổi. Con chó này đã được tiêm ngừa dại và hiện vẫn còn sống, không có biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, ông S. thường xuyên tiếp xúc, chơi đùa và hay bị con chó này cào cấu, quặm vào tay và chân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CDC Đồng Tháp đã phối hợp với Trạm Y tế xã Mỹ Tịnh An và ngành thú y tiến hành điều tra, xác minh dịch tễ.

Cơ quan chức năng đã lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân từ ngày 15-4 đến nay để hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng dại và theo dõi lịch tiêm sát sao.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan, UBND xã Mỹ Tịnh An đã ra văn bản thông báo yêu cầu các lò mổ và những người có giao dịch, mua bán thịt chó với bệnh nhân trong 3 tháng gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

CDC tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông tại khu vực xã Mỹ Tịnh An, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bệnh dại; đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh điều tra nguồn lây trên động vật và tại các cơ sở giết mổ liên quan.

