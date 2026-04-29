Thời sự

Cháu bé bị dập bàn tay nghi do điện thoại nổ lúc sạc pin

Trần Thường

(NLĐO) – Một cháu bé 9 tuổi ở TP Đà Nẵng bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do dùng điện thoại trong lúc sạc pin và bị phát nổ.

Ngày 29-4, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận thông tin đang điều trị cho một bệnh nhi bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ. 

Nạn nhân là cháu H.N.B. (9 tuổi, trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng).

Cháu bé bị dập bàn tay nghi do điện thoại nổ lúc sạc pin - Ảnh 1.

Cháu bé bị dập bàn tay nghi do điện thoại nổ lúc sạc pin - Ảnh 2.

Bàn tay cháu bé bị thương nặng

Theo người nhà cháu B., khoảng hơn 17 giờ ngày 27-4, cháu B. đang ở nhà với ông bà nội thì bất ngờ la lên và khóc thét đau đớn. 

Lúc đó, người nhà phát hiện cháu bị thương nặng ở bàn tay, xung quanh có nhiều máu nên lập tức đưa đi sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.

Các bác sĩ xác định cháu B. bị tổn thương nghiêm trọng vùng bàn tay phải, ảnh hưởng đến 4 ngón tay, vùng bụng cũng bị thương. 

Ê-kíp bác sĩ đã phẫu thuật xử lý vết thương, hiện bệnh nhi đang được theo dõi sức khỏe.

Mẹ cháu B. cho biết sau khi sự việc xảy ra, trong lúc dọn dẹp, một người hàng xóm phát hiện chiếc điện thoại tại hiện trường có dấu hiệu bị nổ. 

Gia đình nghi ngờ thiết bị phát nổ khi cháu đang sử dụng trong lúc sạc pin. 

Cháu B. cũng nói do điện thoại phát nổ khi đang dùng, gây ra thương tích.

Tin liên quan

Nam thanh niên nát bàn tay vì điện thoại phát nổ khi vừa chơi điện tử vừa sạc pin

(NLĐO) - Vừa chơi điện tử vừa sạc pin dẫn đến chiếc điện thoại phát nổ khiến nam thanh niên bị dập nát bàn tay và chấn thương nhiều vùng trên cơ thể.

Điện thoại phát nổ, ngôi nhà ở Quảng Trị bùng cháy

(NLĐO) - Ngọn lửa bùng lên sau khi điện thoại phát nổ trong lúc sạc đã thiêu rụi nhiều tài sản trong ngôi nhà của một người dân

Điện thoại phát nổ lúc học trực tuyến, một học sinh lớp 5 tử vong

(NLĐO) - Đang học trực tuyến, bất ngờ điện thoại phát nổ khiến một học sinh lớp 5 ở Nghệ An bị bỏng nặng, tử vong sau đó.

