Thời sự

Điện thoại phát nổ, ngôi nhà ở Quảng trị bùng cháy

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Ngọn lửa bùng lên sau khi điện thoại phát nổ trong lúc sạc đã thiêu rụi nhiều tài sản trong ngôi nhà của một người dân

Chiều 24-10, UBND phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy do điện thoại phát nổ trong lúc sạc.

Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, tại nhà ông Nguyễn Phương Hào (SN 1982, ngụ tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà).

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Điện thoại phát nổ trong lúc sạc khiến nhiều tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Vũ Ngọc

Lãnh đạo phường Nam Đông Hà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn. Clip: Đình Tuấn

Theo đó, trong lúc con trai ông Hào đang sạc điện thoại ở khu vực gác lửng ngôi nhà, thì bất ngờ điện thoại phát nổ, ngọn lửa bùng lên và sau đó khói đen bao trùm.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Sau 15 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi tài sản và con trai ông Hào bị ngạt thở trong quá trình chuyển một số vật dụng ra khỏi đám cháy.

Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Nam Đông Hà đã kịp thời đến thăm, động viên, chia sẻ và trao hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp gia đình ông Hào có thêm điều kiện khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà 5 người chết: Do cháy xe máy tại tầng trệt

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà 5 người chết: Do cháy xe máy tại tầng trệt

(NLĐO)- Bước đầu nguyên nhân sơ bộ vụ cháy nhà làm 5 người chết được xác định là do cháy xe máy tại tầng 1, sau đó lửa lan nhanh lên các tầng trên.

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 5 người tử vong

(NLĐO)- Trong Công điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo UBND TP Hà Nội hỏi thăm, chia buồn sâu sắc tới gia đình vụ cháy có 5 người tử vong.

Vụ cháy nhà 5 người chết: Nghe tiếng kêu cứu nhưng đành bất lực

(NLĐO)- Theo các nhân chứng, phát hiện đám cháy, nhiều người dân đã dùng xà beng để phá cửa sau nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên không thể làm gì được.

