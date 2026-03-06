HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz

Thùy Trang

(NLĐO) - Châu Bùi thuyết trình hành trình đến với âm nhạc và lý do ra đời "Big girl don't you cry".

Mạng đồn Châu Bùi-Binz "rã" nhưng cặp đôi lại viết nhạc cùng nhau

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz - Ảnh 1.

Châu Bùi có sản phẩm âm nhạc đầu tay sau ấn tượng tại chương trình "Chị đẹp đạp gió"

Loạt sao Việt gồm Binz, Orange, MACHIOT, Rio, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Bùi Duy Ngọc, Bùi Trường Linh, Juky San, Ánh Sáng AZA, Hoàng Yến Chibi, Vũ Thảo My, Đinh Tiến Đạt, Tuimi, Hà Nhi, Hoàng Ku, Yeolan, Thể Thiên, Gigi Hương Giang... đã đến chúc mừng Châu Bùi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Châu Bùi tạo ấn tượng khi làm hẳn bài thuyết trình để diễn đạt hành trình đến với âm nhạc của mình khiến nhiều khách mời không khỏi bất ngờ và thú vị. Châu Bùi chia sẻ: "Âm nhạc là một phần ăn sâu vào máu kể từ khi Châu còn nhỏ, ba mẹ cũng gặp nhau trong không gian âm nhạc, lớn lên và bén duyên với nghệ thuật, niềm yêu thích với âm nhạc vẫn luôn tồn tại trong con người mình".

Binz cũng không giấu được sự tự hào khi là người thân thiết, chứng kiến quá trình theo đuổi âm nhạc của Châu Bùi. Anh bày tỏ: "Châu là người cầu toàn tới mức dành cả 4 tiếng chỉ để thu một câu hát", đồng thời nam nghệ sĩ cũng gửi lời chúc cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của Châu Bùi được đông đảo khán giả đón nhận.

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz - Ảnh 2.

Châu Bùi có xuất thân là một fashionista (tạo xu hướng thời trang)

Châu Bùi cho biết: "Đến với âm nhạc, Châu như có thêm một ngôn ngữ nữa để bộc bạch những tâm sự, những suy tư rất đời thường. Châu không mong mình có thể làm gì lớn lao, chỉ mong âm nhạc của mình có thể nhẹ nhàng chạm vào trái tim khán giả, giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ thở, tích cực một cách bình dị là đã đủ khiến Châu hạnh phúc".

Với tinh thần như thế, sản phẩm đầu tay của Châu Bùi mang đến cho người xem sự thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu đi những tầng lớp ý nghĩa khiến khán giả phải dừng lại và nghĩ suy.

Ấn tượng Châu Bùi với "Big girl don't you cry"

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz - Ảnh 3.

Hình tượng Châu Bùi trong MV "Big girl don't you cry"

"Big girl don't you cry" thuộc thể loại Afro-POP đang rất thịnh hành hiện nay. Thông qua ca khúc, Châu Bùi khéo léo mang câu chuyện trong một giai đoạn khó khăn về sức khỏe tinh thần của mình, tư duy từ nhỏ về những điều "con gái phải…" đến khi lớn lên và vỡ lẽ, đôi khi, con gái không nhất thiết phải sống như những "lời dạy" mới là tốt.

Ca từ và giai điệu của ca khúc như một lời an ủi, vỗ về gửi đến những cô gái còn đang gồng mình với những định kiến ngoài kia, được thả lỏng và thở sâu để được sống trọn vẹn trong từng giây phút của cuộc đời này.

Châu Bùi ra mắt ca khúc tự sáng tác cùng với Binz - Ảnh 4.

Châu Bùi trong MV

"Big girl don't you cry" là chương mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc của Châu Bùi trong năm 2026, với thông điệp chung được định hình ngay từ sản phẩm đầu tay: Thương "Thân".

Châu Bùi chia sẻ: "Châu tin rằng khi mỗi người biết yêu thương mình bằng cách đúng, mình sẽ biết cách để yêu những người xung quanh đúng hơn. Đó không phải là chiếc áo của trách nhiệm, của ràng buộc mà là của tình người. Châu mong rằng âm nhạc của mình như hơi thở, bình dị nuôi dưỡng đời sống tinh thần của những tâm hồn muốn tìm kiếm sự bình yên".

