Công an đã xác định người đặt máy quay lén người mẫu nữ thay đồ

Thông tin mới nhất, Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP HCM) đã xác định được người đặt máy quay lén người mẫu Châu Bùi trong nhà vệ sinh gây xôn xao dư luận. Đó là một nam nhân viên thuộc nhân sự chịu trách nhiệm chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ. Trong hôm nay, 25-6, Công an phường Võ Thị Sáu mời 2 bên liên quan đến trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.



Trước đó, Châu Bùi gây xôn xao dư luận khi chia sẻ việc cô phát hiện bị quay lén trong nhà vệ sinh lúc đang thay đồ. Nữ người mẫu kiểm tra thì thấy đó là một chiếc đồng hồ cơ, tuy nhiên chiếc đồng hồ này khá nóng và có đèn nhấp nháy.

Sau khi kiểm tra kỹ, thì cả ê-kip phát hiện đây là thiết bị quay lén, được ngụy trang là đồng hồ đeo tay. Sau khi trích xuất hình ảnh từ thiết bị này, Châu Bùi phát hiện nhiều hình ảnh của mình đã bị ghi hình, khiến người mẫu vô cùng choáng váng.

Người mẫu Châu Bùi sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an phường Võ Thị Sáu, đồng thời đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo.

Khi phát hiện sự việc, ê-kíp Châu Bùi đã tiến hành kiểm tra camera an ninh, và phát hiện người đàn ông tên N.T.H có biểu hiện khả nghi. Người này thuộc đội sản xuất, có trách nhiệm mở cửa studio và chuẩn bị buổi thử đồ. Đây cũng là người ra vào phòng vệ sinh nữ nhiều lần.

Để xác định chính xác người đặt máy quay giấu kín, nhóm đã tìm mua thiết bị kết nối với đồng hồ camera để trích xuất hình ảnh.

Sau cùng, hình ảnh của nhân vật N.T.H được ghi lại trên camera an ninh. Dữ liệu trên camera ẩn ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của Châu Bùi khi thay đồ, ở cự ly gần và rõ nét.

"Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Đến giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng nếu không phát hiện kịp thời, những hình ảnh này sẽ bị sử dụng thế nào. Tôi sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả sẽ đến đâu, thật sự quá đáng sợ" - Châu Bùi nói.

Studio cũng lên tiếng xin lỗi

Cô cho biết thêm: "Tôi phẫn nộ, hoang mang tột độ, không biết rằng những video này đã được sao lưu và phát tán ở đâu chưa? Bạn làm điều này một mình hay có đồng phạm, tổ chức nào đứng sau nữa? Vì đây là studio có tiếng, đã từng hợp tác với rất nhiều các nhãn hàng lớn, các nghệ sĩ nên liệu có khả năng bạn đã làm chuyện này với bao nhiêu nạn nhân khác rồi?".

Studio, nơi xảy ra vụ việc cũng đã lên tiếng xin lỗi: "Studio của chúng tôi đã tạm ngừng hoạt động để nâng cấp sửa chữa trong 1 tháng trở lại đây. Do đó, nhân viên thường xuyên không có mặt tại studio. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận hỗ trợ ê-kip sử dụng studio cho các trường hợp phát sinh không nằm trong dự kiến.

Vào ngày 23-6-2024, do có sự thay đổi đột ngột về địa điểm, nên ê-kip đã liên hệ với chúng tôi để sử dụng studio. Vì đã hợp tác nhiều lần và do tính chất gấp rút của việc fitting (thử đồ), nên chúng tôi đã bàn giao chìa khóa cho ê-kip mà không có nhân viên trực tại studio. Chúng tôi thừa nhận đây là một sai sót nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trong tương lai".