Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm

Minh Khuê

(NLĐO) - Những video clip tương tác giữa ca sĩ Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm nhận nhiều bình luận "đẩy thuyền" của công chúng.

Trong một số đoạn video clip "bắt trend" giữa ca sĩ Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm được nhiều cư dân mạng nhận định đẹp đôi.

Họ cho rằng sự tương tác giữa Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm trong các video clip trông rất thoải mái, thân thiết và tự nhiên.

Cả hai từng góp mặt nhiều trong các video clip: "Hào hoa" (Remix), "Rời" (Remix), "Mưa của trời mây" (Remix), hay gần nhất là video ca nhạc (MV) "Mùa xuân cưới em" phát hành vào dịp 14-2.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 1.

Ca sĩ Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm góp mặt trong nhiều video clip

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 2.

Nhiều cư dân mạng "đẩy thuyền" cả hai

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 3.

Họ cho rằng cả hai đẹp đôi

Sự kết hợp giữa một ca sĩ trẻ và một nghệ sĩ cải lương tạo nên màu sắc mới lạ, giúp cả hai nhận được sự quan tâm và ủng hộ.

Một số bình luận tích cực "đẩy thuyền" như: "Mong cặp này thành đôi thật ngoài đời vì nhìn thích quá", "Công chúa và hoàng tử đời thật", "Mong chờ ngày anh Lâm, chị Tiên lên tiếng xác nhận công khai ghê", "Họ đang đứng trên thuyền rồi, giờ tụi mình đẩy thuyền nữa là họ cưới đó. Tôi xung phong làm thuyền trưởng"…

Bên cạnh đó, một số hình ảnh đời thường của cả hai gần đây cũng được chú ý. Trong đó, khoảnh khắc NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện trong bữa ăn thân mật cùng gia đình Châu Ngọc Tiên, khiến nhiều người càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có lên tiếng chính thức.

Châu Ngọc Tiên là con gái nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu. Thay vì nối nghiệp cải lương của cha, nữ ca sĩ lựa chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ và xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động. Thời gian gần đây, cô tích cực cho ra mắt các dự án âm nhạc được đầu tư nghiêm túc, chất lượng.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 4.

Những bình luận khen cả hai

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 5.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 6.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 7.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 8.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 9.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, NSƯT Võ Minh Lâm tham gia Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang từ năm 2006 và từng đoạt nhiều giải thưởng lớn.

Anh là quán quân đầu tiên (2006) của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khi mới 17 tuổi - đánh dấu bước khởi đầu đáng chú ý trong sự nghiệp.

Không chỉ hát vọng cổ, anh còn là kép chính trong nhiều vở cải lương, đoạt nhiều Huy chương vàng, Giải Mai Vàng, Liên hoan sân khấu Cải lương toàn quốc, và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 11.

NSƯT Võ Minh Lâm ăn cùng gia đình Châu Ngọc Tiên

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 12.

Sự thân thiết khiến công chúng mạng thắc mắc

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 13.

Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm - Ảnh 14.

Võ Minh Lâm hội ngộ 4 cô đào trong vở "Gánh cải Trạng Nguyên"

Võ Minh Lâm hội ngộ 4 cô đào trong vở "Gánh cải Trạng Nguyên"

(NLĐO) – NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện thật ấn tượng bên cạnh: Quế Trân, Mỹ Hằng, Tú Sương, Lê Thanh Thảo trong vở tết của Sân khấu Đại Việt

Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mẹo tung hứng tiếng cười trong vở "Phước Lộc Thọ"

(NLĐO) - Tiếng cười và bài học thức tỉnh trên sân khấu cải lương đã được Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mẹo thể hiện vui nhộn

NSƯT Võ Minh Lâm thử nghiệm nhạc trẻ với MV "Tết đã từng"

(NLĐO) - Là nghệ sĩ quen thuộc của Giải Mai Vàng, NSƯT Võ Minh Lâm luôn làm mới mình với những dự án đầy thú vị

