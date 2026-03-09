Châu Ngọc Tiên được tích cực "đẩy thuyền" cùng NSƯT Võ Minh Lâm

Trong một số đoạn video clip "bắt trend" giữa ca sĩ Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm được nhiều cư dân mạng nhận định đẹp đôi.

Họ cho rằng sự tương tác giữa Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm trong các video clip trông rất thoải mái, thân thiết và tự nhiên.

Cả hai từng góp mặt nhiều trong các video clip: "Hào hoa" (Remix), "Rời" (Remix), "Mưa của trời mây" (Remix), hay gần nhất là video ca nhạc (MV) "Mùa xuân cưới em" phát hành vào dịp 14-2.

Sự kết hợp giữa một ca sĩ trẻ và một nghệ sĩ cải lương tạo nên màu sắc mới lạ, giúp cả hai nhận được sự quan tâm và ủng hộ.

Một số bình luận tích cực "đẩy thuyền" như: "Mong cặp này thành đôi thật ngoài đời vì nhìn thích quá", "Công chúa và hoàng tử đời thật", "Mong chờ ngày anh Lâm, chị Tiên lên tiếng xác nhận công khai ghê", "Họ đang đứng trên thuyền rồi, giờ tụi mình đẩy thuyền nữa là họ cưới đó. Tôi xung phong làm thuyền trưởng"…

Bên cạnh đó, một số hình ảnh đời thường của cả hai gần đây cũng được chú ý. Trong đó, khoảnh khắc NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện trong bữa ăn thân mật cùng gia đình Châu Ngọc Tiên, khiến nhiều người càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa họ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có lên tiếng chính thức.

Châu Ngọc Tiên là con gái nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu. Thay vì nối nghiệp cải lương của cha, nữ ca sĩ lựa chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ và xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động. Thời gian gần đây, cô tích cực cho ra mắt các dự án âm nhạc được đầu tư nghiêm túc, chất lượng.

Bên cạnh đó, NSƯT Võ Minh Lâm tham gia Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang từ năm 2006 và từng đoạt nhiều giải thưởng lớn.

Anh là quán quân đầu tiên (2006) của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khi mới 17 tuổi - đánh dấu bước khởi đầu đáng chú ý trong sự nghiệp.

Không chỉ hát vọng cổ, anh còn là kép chính trong nhiều vở cải lương, đoạt nhiều Huy chương vàng, Giải Mai Vàng, Liên hoan sân khấu Cải lương toàn quốc, và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

