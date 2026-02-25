Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mẹo tung hứng tiếng cười trong vở "Phước Lộc Thọ"

Từ trái sang: Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mẹo và NSƯT Võ Minh Lâm trong vở "Phước Lộc Thọ"

Tối mùng 8 Tết, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, khán phòng sáng đèn rộn ràng tiếng cười khi vở cải lương "Phước Lộc Thọ" của Hoàng Song Việt, do Nguyễn Điền Trung dàn dựng.

Trong không khí tân niên đầy hứng khởi, tác phẩm đã thu hút đông khán giả đến thưởng thức, mang lại một đêm diễn vừa vui nhộn vừa thấm đẫm thông điệp nhân sinh.

Võ Minh Lâm tham gia vở diễn, từ tích xưa đến câu chuyện thời nay

Lấy bối cảnh triều đình Thái Nguyên Vương – khi ba người vợ cùng hạ sinh ba hoàng tử trong một ngày, vở mở ra bằng không khí hân hoan khi ba hoàng tử: Thái Nguyên Phúc (NSƯT Võ Minh Lâm), Thái Nguyên Lộc (NS Hoàng Hải) và Thái Nguyên Thọ (NS Nguyễn Văn Mẹo) được ba ông Phước – Lộc – Thọ nhận làm con nuôi đỡ đầu.

Chính sự bao bọc quá mức ấy đã khiến các hoàng tử lớn lên trong nuông chiều, sớm sa vào thói ăn chơi, quậy phá. Hơn một năm rời xa hoàng cung, những "thành tích" gây náo loạn dân gian của ba chàng khiến người dân kinh hãi mỗi khi nhắc tên.

NSƯT Lê Tứ (giữa) trong vở "Phước Lộc Thọ"

Nhưng cải lương vốn không dừng lại ở tiếng cười. Khi biến cố ập đến, gian thần làm loạn, bắt giam nhà vua, dấy binh đoạt ngôi, cuộc đời ba hoàng tử rẽ sang ngã khác. Họ lưu lạc, phải đưa ba người mẹ đào tẩu, nếm trải cảnh bôn ba, chứng kiến cảnh dân chúng lầm than.

Từ đây, vở diễn bước vào hành trình thức tỉnh. Ba chàng trai từng sống trong nhung lụa bắt đầu học võ nghệ, rèn chiến thuật, quyết tâm cứu vua cha và trả lại bình an cho nhân dân. Sự chuyển biến tâm lý được khắc họa rõ nét, đặc biệt ở những lớp diễn cao trào khi họ đối diện với lỗi lầm của chính mình.

Ba nhân vật Phước Lộc Thọ trên sân khấu Nhà hát Trần Hữu Trang

Tình yêu – điểm tựa của sự đổi thay

Song song tuyến nhân vật quyền lực là tuyến thể hiện tình yêu lãng mạn. Ba cô gái yêu ba hoàng tử thật lòng: Phương Thành (NS Lê Thanh Thảo), Anh Thư (NSƯT Thy Trang) và Ngọc Tú (NS Trúc Phương) đã trở thành điểm tựa tinh thần cho các hoàng tử.

Đạo diễn Nguyễn Điền Trung đã lựa chọn tiết tấu nhanh, xử lý các mảng miếng hài duyên dáng, xen kẽ những lớp võ thuật, dàn dựng chiến trận tạo khí thế.

Những màn tung hứng tiếng cười duyên dáng của các nhân vật đã mang lại nhiều thú vị cho vở. Lần đầu diễn vai phản diện – nghệ sĩ Nhật Nguyên (vai Nguyên soái đã kết hợp với nghệ sĩ Trọng Hiếu (vai Thừa tướng) góp phần tạo xung đột rõ rệt, làm bật lên hành trình trưởng thành của các hoàng tử.

Nghệ sĩ Nhật Nguyên vai Nguyên soái trong vở "Phước Lộc Thọ"

Ba ông Phước – Lộc – Thọ xuất hiện như biểu tượng của phúc lành và niềm tin, vừa hài hước vừa linh thiêng. Sự "yểm trợ" của họ không đơn thuần là phép mầu, mà còn là lời nhắc nhở: phúc – lộc – thọ chỉ bền vững khi con người biết tu dưỡng và sống có trách nhiệm.

Âm nhạc được khai thác đúng chất cải lương tuồng cổ, kết hợp dàn dựng sân khấu rực rỡ sắc màu đầu năm mới, tạo nên không khí đan xen giữa thiên đình và hạ giới. Khán phòng nhiều lần vang tiếng vỗ tay, cười giòn giã.

Tiếng cười khai xuân và thông điệp ở lại

Vở "Phước Lộc Thọ" là một vở diễn giải trí đầu năm của Nhà hát Trần Hữu Trang. Ẩn dưới câu chuyện cung đình là lời nhắn gửi về giáo dục, về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc nuôi dạy con cái.

Từ trái sáng: Thy Trang, Trúc Phương và Lê Thanh Thảo trong vở "Phước Lộc Thọ"

Trong những ngày đầu năm, khi khán giả tìm đến sân khấu để cầu mong may mắn, bình an, vở diễn như một lời chúc xuân đầy ý nghĩa: muốn có phước – lộc – thọ, mỗi người phải biết sửa mình, sống vì cộng đồng.

Cảnh kết của vở "Phước Lộc Thọ"

Tối mùng 8 Tết khép lại trong tràng pháo tay dài. "Phước Lộc Thọ" đã hoàn thành sứ mệnh khai xuân: đem tiếng cười đến khán giả, đồng thời gieo vào lòng người một bài học về trách nhiệm, bản lĩnh và sự thức tỉnh.

Vở diễn còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Điền Trung (Ngọc Hoàng), NSƯT Lam Tuyền – (Tây Vương Mẫu), NSƯT Lê Tứ (Thái Nguyên Vương), NSƯT Lê Hồng Thắm (Hoàng Hậu), NS Hà Như (Quý Phi), NS Dương Kim Tiến (Thục Phi), NSƯT Võ Minh Lâm (Thái Nguyên Phúc), NS Hoàng Hải (Thái Nguyên Lộc), NS Nguyễn Văn Mẹo (Thái Nguyên Thọ), NS Lê Thanh Thảo (Phương Thành), NSƯT Thy Trang (Anh Thư), NS Trúc Phương (Ngọc Tú), NS Trọng Hiếu (Thừa Tướng), NS Nhật Nguyên (Nguyên Soái), NS Hiền Linh (Võ Khúc Tinh Quân - Thái Giám), Thanh Phong (Văn Khúc Tinh Quân - Thái Giám), Nhật Lâm (Thiên Lôi), Thảo Quyên (Hằng Nga), Hiếu Trung (Ông Phúc), Vũ Hùng (Ông Lộc), Gia Nguyên (Ông Thọ).



