Thể thao

Châu Tuyết Vân và đồng đội giành vàng ở giải châu Á

Quốc An

(NLĐO) - Taekwondo Việt Nam thi đấu ấn tượng khi giành 2 HCV ở ngày thi đấu thứ hai Giải Taekwondo châu Á 2026 diễn ra tại Mông Cổ, và hai suất dự Asiad 2026.

Trong sáng 20-5, ở nội dung quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U40 giải châu Á 2026 (19 đến 26-5), bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai xuất sắc mang về HCV cho đội tuyển Việt Nam. 

Trong khi đó, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Văn Trường vô địch nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn U40.

Ngoài 2 HCV, Taekwondo Việt Nam còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Lê Trần Kim Uyên và Phạm Quốc Việt đoạt HCB quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn U30, xếp sau các VĐV Hàn Quốc. Bộ ba Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thị Kim Hà và Lê Trần Kim Uyên giành HCĐ quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U30.

Châu Tuyết Vân và đồng đội giành vàng ở giải châu Á

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, Châu Tuyết Vân giành HCB quyền cá nhân nữ tiêu chuẩn U40, Lê Thanh Trung giành HCĐ quyền cá nhân nam tiêu chuẩn U40 và Nguyễn Xuân Thành đoạt HCĐ quyền sáng tạo cá nhân nam U30.

Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành 2 suất dự Asiad 2026 ở nội dung quyền cá nhân. Đây là lần đầu tiên Asiad sử dụng thành tích tại Giải Taekwondo châu Á để xét suất tham dự.

Trong chiều nay, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung quyền sáng tạo đôi và đồng đội trước khi bước vào nội dung đối kháng từ ngày 21-5.

Giải Vô địch Taekwondo châu Á thường được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ở kỳ 2024 tổ chức tại Đà Nẵng, Taekwondo Việt Nam từng ghi dấu ấn với tấm HCV đối kháng của Bạc Thị Khiêm.

Tin liên quan

Taekwondo Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với 2 giải đấu lớn tại TP HCM

Taekwondo Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với 2 giải đấu lớn tại TP HCM

(NLĐO) - Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia và giải quốc tế CJ 2025 sẽ diễn ra tại TP HCM trong tháng 6, đánh dấu bước chuẩn bị cho SEA Games 33 và Olympic.

Châu Tuyết Vân và tuyển taekwondo giành HCV đồng đội nữ thế giới sau 10 năm

(NLĐO) - Tuyển quyền taekwondo Việt Nam, gồm Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, và Liên Thị Tuyết Mai vừa giành HCV đồng đội nữ ở Giải vô địch thế giới 2024.

21 quốc gia tham gia giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á tại Việt Nam

(NLĐO)- Hơn 2.000 thành viên của 21 quốc gia sẽ tham gia giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam

