Thể thao

Võ sĩ Lê Thị Bằng tái xuất ấn tượng, hướng đến đấu trường quốc tế

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh

(NLĐO) - Sau gần 10 năm rời xa sàn đấu, cựu vô địch SEA Games Lê Thị Bằng trở lại thuyết phục tại Trigger Promotion 7 với chiến thắng trước đối thủ kém 15 tuổi.

Tối 19-4, sự kiện Trigger Promotion 7 diễn ra tại TPHCM - với tâm điểm là màn tái xuất của cựu võ sĩ Lê Thị Bằng - đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ boxing. Với 9 cặp đấu, giải mang đến nhiều màn so găng hấp dẫn giữa các võ sĩ trong nước và quốc tế, qua đó tiếp tục tạo dấu ấn cho phong trào quyền Anh Việt Nam.

9 trận thượng đài tại Trigger Promotion 7

Tâm điểm của đêm thi đấu là màn tái xuất của Lê Thị Bằng sau gần 10 năm rời sàn đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. Trở lại ở hạng cân 55,2 kg, cô đối đầu cùng võ sĩ đàn em Nguyễn Lê Tuyết Nhi và nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp vượt trội.

Lê Thị Bằng (trái) đối đầu Nguyễn Lê Tuyết Nhi

Dù trải qua thời gian dài không thi đấu, Lê Thị Bằng trong lần đầu tiên trở lại võ đài vẫn kiểm soát thế trận bằng khả năng di chuyển linh hoạt, giữ cự ly hợp lý và liên tục tung ra các tổ hợp đòn chính xác. Trong khi đó, Tuyết Nhi gặp nhiều khó khăn trước kinh nghiệm và lối đánh kín kẽ của đàn chị.

Tuyết Nhi chỉ đủ sức đối đầu với đàn chị trong vỏn vẹn 2 hiệp

Sau hai hiệp bị dồn ép và chịu nhiều đòn nặng, Ban huấn luyện của Tuyết Nhi buộc phải xin dừng trận đấu. Chiến thắng knock-out kỹ thuật giúp Lê Thị Bằng đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng, khẳng định đẳng cấp của một trong những gương mặt tiêu biểu của boxing nữ Việt Nam trong quá khứ.

Lê Thi Bằng từng giành HCV SEA Games 2015 và có thời điểm đứng hạng 6 thế giới. Không chỉ nổi bật về chuyên môn, Lê Thị Bằng còn được biết đến với hình ảnh ấn tượng, từng được ví như "người mẫu" của làng boxing.

Lê Thị Bằng có màn tái xuất thuyết phục dù chưa được như mong muốn

Dù giành chiến thắng thuyết phục, nữ võ sĩ cho biết vẫn chưa thật sự hài lòng. Theo kế hoạch dự kiến, cô sẽ so tài cùng tay đấm Menjawi Magdalyn, song trận đấu không thể diễn ra do đối thủ gặp vướng mắc về thủ tục nhập cảnh. Lê Thị Bằng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ được chạm trán những võ sĩ có thứ hạng cao trên thế giới để kiểm chứng năng lực, đồng thời góp phần khẳng định vị thế boxing Việt Nam.

Nguyễn Michelle (phải) thắng Yin Yin Au (Hồng Kông TQ)

Bên cạnh màn tái xuất của Lê Thị Bằng, sự kiện còn ghi nhận những kết quả tích cực của các võ sĩ Việt Nam khác như Nguyễn Michelle, Công Tuấn, Văn Phước, Thanh Bình, Văn Sanh… Góp phần tạo nên một đêm thi đấu sôi động là những chiến thắng tưng bừng của Cao Quốc Việt (hạng Super Lightweight) và Lý Quốc Dũng (hạng Featherweigh) khi họ cùng hạ gục hai tay đấm đến từ Papua New Guinea là Tau Bowen và Fidelis Laila.

Các trận đấu Trigger Promotion 7 thu hút người xem

Theo ban tổ chức, Trigger Promotion sẽ tiếp tục được duy trì định kỳ, hướng đến xây dựng sân chơi chuyên nghiệp, giúp võ sĩ Việt tích lũy kinh nghiệm và tự tin bước ra các đấu trường quốc tế trong tương lai. Sự kiện Trigger Promotion 8 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6-2026.

