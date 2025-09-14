HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chạy án không thành, chủ doanh nghiệp tố loạt thẩm phán, kiểm sát viên tham gia

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đưa hối lộ không được giải quyết, Chủ tịch Công ty K-Homes Dương Anh Sơn đã tố cáo đường dây chạy án có nhiều thẩm phán, kiểm sát viên tham gia.

Trong cáo trạng vụ án xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) cùng nhiều đơn vị khác, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao cáo buộc bị can Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã nhận 970 triệu đồng, từ đó giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Chạy án không thành, chủ doanh nghiệp tố loạt thẩm phán, kiểm sát viên tham gia- Ảnh 1.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ). Ảnh: TAND

Theo cáo trạng, bản án phúc thẩm ngày 9-3-2021 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án kinh doanh thương mại và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn trong vụ án là Công ty K-Homes vì thế rơi vào tình thế thua kiện.

Tháng 3-2022, thông qua Dương Quốc Thi (lao động tự do), Chủ tịch Công ty K-Homes Dương Anh Sơn nhờ bị can Nguyễn Thị Minh Phương (lúc này là Phó trưởng Phòng lưu trữ hồ sơ thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) liên hệ người có thẩm quyền để giúp đỡ kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và hoãn thi hành án.

Bị can Phương sau đó nhờ Phạm Việt Cường (khi đó là Chánh tòa Hình sự, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) khi đó thụ lý giải quyết. Khoảng một tháng sau, Sơn, Phương và Thi thống nhất đưa 300 triệu đồng để lo việc. Nhận tiền từ nhân viên K-Homes, bị can Thi chuyển khoản lại cho Phương 290 triệu đồng. Phương giữ lại một phần và chuyển cho bị can Cường 150 triệu đồng.

Ngày 25-5-2022, Phạm Việt Cường ký ban hành thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm. Gần 5 tháng sau, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng có thông báo giải quyết đơn cùng nội dung trả lời rằng không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản của Công ty K-Homes. Bị can Cường và những bị can liên quan vì thế đã trả lại tiền cho Dương Anh Sơn.

Chạy án không thành, chủ doanh nghiệp tố loạt thẩm phán, kiểm sát viên tham gia- Ảnh 2.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường. Ảnh: Đ.N.

Đến đầu tháng 9-2023, Dương Thanh Sơn tiếp tục đến VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng gặp Lê Phước Thạnh (Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) đưa 450 triệu đồng nhờ giúp kháng nghị giám đốc thẩm hủy các bản án liên quan đến Công ty K-Homes.

Nhận tiền, bị can Thạnh báo cáo đề xuất và được lãnh đạo VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng đồng ý và ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Sau khi ban hành kháng nghị, Sơn nhờ Thạnh liên hệ với người có thẩm quyền giúp đỡ chấp nhận kháng nghị của Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Bị can Thạnh sau đó nhờ Nguyễn Thị Nga (lúc này là Phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp đỡ. Bị can Nga đồng ý và yêu cầu đưa 600 triệu đồng, rồi nhờ bị can Cường (lúc này là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) giúp. Lần "chạy án" tiếp theo này cũng không xong nên Dương Anh Sơn được trả lại tiền.

Lần thứ ba, sau khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử với kết quả không chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND cùng cấp, Chủ tịch Công ty K-Homes tiếp tục nhờ bị can Thạnh lo tìm người có thẩm quyền để hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm liên quan đến doanh nghiệp của mình được hủy bỏ và hoãn thi hành án.

Lần này, bị can Thạnh lại nhờ bị can Nga. Sau đó, Nga nhờ Nguyễn Ngọc Anh (luật sư, Giám đốc Công ty TNHH Anh Huy Luật) giúp đỡ. Ngọc Anh sau đó nhờ Nguyễn Huy Cẩn (Phó Chánh tòa Dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc nay là TAND tỉnh Phú Thọ) và được yêu cầu chuyển trước 1,5 tỉ đồng.

Bị can Ngọc Anh báo lại cho Nga và yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng lo việc. Trong nhiều ngày tháng 3-2024, bị can Nga đã nhận tổng số 2 tỉ đồng và chuyển cho Ngọc Anh. Cuối tháng 4-2024, khi gặp nhau ở một quán cà phê ở đường Núi Thành, TP Đà Nẵng, Nga yêu cầu Sơn chuyển thêm 1 tỉ đồng và sau đó nhận trước 900 triệu đồng.

Trong lần "chạy án" thứ ba của ông chủ doanh nghiệp, đầu tháng 5-2024, Ngọc Anh gặp và đưa cho Nguyễn Huy Cẩn 1,3 tỉ đồng và giao hẹn sẽ đưa nốt khoản còn lại khi có kết quả kháng nghị giám đốc thẩm.

Đầu tháng 8-2024, do không thấy có kết quả giải quyết của TAND Tối cao, bị can Dương Anh Sơn yêu cầu bị can Nga trả lại tiền và sau đó tố cáo vụ việc tới Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Trong khi ấy, sau khi Sơn yêu cầu trả lại tiền, bị can Nga cùng Thạnh, Ngọc Anh chuẩn bị 2,9 tỉ đồng (nguồn tạm ứng từ Nga) mang trả cho bị can Sơn. Tuy nhiên, khi hai bên giao nhận thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật.

Tin liên quan

Truy tố cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường

Truy tố cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường

(NLĐO)- Nhận hối lộ 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu người đưa hối lộ, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị truy tố.

Nguyên phó chánh án TAND cấp cao tự thú nhận hối lộ để giảm án cho tội phạm giết người

(NLĐO)- Nguyên phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng đã đầu thú về hành vi "Nhận hối lộ" để giúp kẻ phạm tội "Giết người"

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận hối lộ, giảm án cho 2 bị cáo giết người

(NLĐO)- Sau khi nhận hối lộ 220 triệu, cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã tuyên giảm nhẹ hình phạm cho 2 bị cáo phạm tội giết người.

thẩm phán kiểm sát viên chạy án Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo