Cháy ngùn ngụt kèm nổ lớn ở công ty sơn tại TPHCM

Video: Kho sơn bốc cháy ngùn ngụt, lực lượng PCCC căng mình dập lửa

Tối 24-3, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM vẫn đang phối hợp Công an phường Chánh Hiệp khẩn trương xử lý vụ cháy lớn tại một công ty sản xuất nước sơn trên địa bàn.

Cháy lớn bùng phát tại kho chứa của một công ty sản xuất sơn ở phường Chánh Hiệp, khói đen bốc cao bao trùm khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ khu nhà kho trên đường DX-076. Do bên trong chứa nhiều dung môi, hóa chất dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cao dữ dội, tạo cột khói đen bao trùm cả khu vực.

Người dân sống gần hiện trường cho biết liên tiếp nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy, kèm theo những quả cầu lửa phụt lên khiến ai nấy hoảng sợ. Một số người cố gắng dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều động 12 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi tấn công. Do nguy cơ cháy lan và phát nổ cao, lực lượng chức năng sử dụng bọt chữa cháy để khống chế đám cháy.

Sau gần 90 phút, ngọn lửa cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ bên trong kho, lửa bùng phát trở lại khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tiếp tục dập lửa, ngăn cháy lan và điều tra nguyên nhân. Thiệt hại đang được thống kê.