Cháy dữ dội nhà 7 tầng, phá mái nhà đưa thang xuống cứu người

Ngày 24-3, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.



Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại tầng 2 ngôi nhà. Ảnh: T.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 2 của ngôi nhà 7 tầng của người dân trên phố Lĩnh Nam.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã tri hô, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ và hướng dẫn người dân thoát nạn.

Tại hiện trường, 8 người đã được hỗ trợ di chuyển sang nhà bên cạnh an toàn. Trong đó có 2 người được người dân phá mái nhà, đưa thang xuống cứu thoát ra ngoài.

Người dân phá mái nhà, đưa thang xuống cứu 2 người thoát ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.