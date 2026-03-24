Cháy dữ dội nhà 7 tầng, phá mái nhà đưa thang xuống cứu người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cháy dữ dội nhà 7 tầng, phá mái nhà đưa thang xuống cứu người

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 ngôi nhà 7 tầng trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội), kèm cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Ngày 24-3, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Cháy nhà 7 tầng trên phố Lĩnh Nam gây hoang mang cho người dân Hà Nội - Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại tầng 2 ngôi nhà. Ảnh: T.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 2 của ngôi nhà 7 tầng của người dân trên phố Lĩnh Nam. 

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã tri hô, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ và hướng dẫn người dân thoát nạn. 

Tại hiện trường, 8 người đã được hỗ trợ di chuyển sang nhà bên cạnh an toàn. Trong đó có 2 người được người dân phá mái nhà, đưa thang xuống cứu thoát ra ngoài.

Người dân phá mái nhà, đưa thang xuống cứu 2 người thoát ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cháy quán cà phê "hát cho nhau nghe"

Cháy quán cà phê "hát cho nhau nghe"

(NLĐO)- Ngọn lửa bùng phát tại một ngôi nhà dân kinh doanh quán cà phê ''hát cho nhau nghe'' ở Hà Nội rồi nhanh chóng lan rộng.

Cháy nhà tại Vĩnh Long, 2 anh em tử vong: Xuất phát từ sạc bình xe đạp điện

(NLĐO) - Vụ cháy nhà tại Vĩnh Long khiến 2 anh em tử vong, nguyên nhân ban đầu do chập điện từ sạc bình xe đạp điện.

Cháy nhà 6 tầng ở trung tâm TPHCM, cứu được 5 người

(NLĐO) - Khi tiếp cận đám cháy, cảnh sát phát hiện nhiều người bị mắc kẹt trong nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo