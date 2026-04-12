Thời sự

Cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh, thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Giữa trưa, đám cháy bất ngờ bùng phát rồi bao trùm cả cơ sở kinh doanh và chế biến gỗ Hào Quang ở Hà Tĩnh

Clip hiện trường vụ hỏa hoạn.

Chiều 12-4, tin từ UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau hơn 2 giờ đồng hồ, với việc huy động hàng trăm CBCS và nhiều phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy bùng phát dữ dội lúc giữa trưa tại cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ Hào Quang.

Bà hỏa thiêu rụi cơ sở kinh doanh và chế biến gỗ, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại cơ sở chế biến gỗ cao 3 tầng của Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang, địa chỉ tại đường 26-3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ bùng cháy với cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, ngọn lửa bùng phát từ tầng 3 của khu trưng bày. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho công tác dập lửa.

Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà 3 tầng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm này, thời tiết tại địa phương có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời khoảng trên 40 độ C.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai phương án khống chế, ngăn cháy lan.

Bà hỏa thiêu rụi cơ sở kinh doanh và chế biến gỗ, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân tích cực tham gia khống chế đám cháy

Lực lượng chức năng cũng huy động nguồn nước từ sông Cụt và khu vực chợ Hà Tĩnh để phục vụ chữa cháy.

Lãnh đạo UBND phường Thành Sen cũng đã cử lực lượng quân sự, Công an đến tham gia phối hợp dập lửa, ngăn không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Bà hỏa thiêu rụi cơ sở kinh doanh và chế biến gỗ, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 3.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã gây thiệt về tài sản ước tính có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Hoả hoạn tại xưởng nhựa do hàn xì, gia cố nhà xưởng chống bão số 3

(NLĐO)- Trong quá trình hàn xì, gia cố nhà xưởng chống cơn bão số 3, xưởng nhựa bỗng phát hoả bốc cháy

Hoả hoạn thiêu rụi xưởng gia công đế giày

(NLĐO) - Chiều 4-8, tại xưởng chuyên gia công đế giày ở xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra 1 vụ hoả hoạn lớn khiến nhiều đồ vật bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người

Chùa Thuyền Lâm xảy ra hoả hoạn trong đêm

(NLĐO) - Vụ hoả hoạn xảy ra trong đêm dù không gây thương vong nhưng đã làm nhiều đồ đạc ở chùa Thuyền Lâm bị hư hại.

