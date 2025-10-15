Ngày 15-10, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, chủ đầu tư gói thầu số 12 dự án tòa nhà trung tâm CNTT TP Huế cho biết đến nay đơn vị thi công gói thầu này vẫn chưa chuyển đủ hồ sơ trình khối lượng phát sinh để thanh toán, hoàn tất công việc.

Điều này dẫn tới việc chủ đầu tư chưa thể thu hồi tiền bảo lãnh hợp đồng thi công gói thầu số 12 này (gần 1 tỉ đồng) cùng với số tiền tạm ứng của đơn vị trúng thầu là Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành. Điều này dẫn tới việc chậm tiến độ trong quy trình triển khai các bước tái mời thầu, tiếp tục thi công hoàn thiện gói thầu này.

Gói thầu số 12 dự án xây dựng tòa nhà CNTT Huế đang "đứng bánh" sau khi nhà thầu "chạy làng".

Tháng 12-2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành - Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu thi công gói thầu số 12 với giá gần 34,6 tỉ đồng sau khi giảm thầu tới 6,4 tỉ đồng. Công Thành là nhà thầu chính, thi công phần xây dựng cơ bản, Hoàng Nhật Phát chỉ thi công phần PCCC. Thời gian thực hiện đến ngày 30-6-2025.

Liên danh này đã hoàn thành khối lượng khoảng 44% giá trị hợp đồng, bao gồm cả khối lượng phát sinh. Do Công ty Công Thành không còn đủ khả năng tài chính để tiếp tục thi công gói thầu số 12 nên vào ngày 18-7, Trung tâm CNTT TP Huế đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh này.

Chủ đầu tư đã giải ngân được 54% so với giá trị hợp đồng, tương đương gần 18,68 tỉ đồng, trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành chiếm 70,3%; giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi chiếm 29,7%, tương đương hơn 5,54 tỉ đồng. Đến nay, nhà thầu đã hoàn tạm ứng gần 50%.

Trung tâm CNTT TP Huế đã gửi văn bản đến Ngân hàng Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) để yêu cầu hoàn trả tiền bảo lãnh cho chủ đầu tư sau khi chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu này vào ngày 18-7.

Khi thực hiện xong các bước thu hồi bảo lãnh, với tư cách là chủ đầu tư, Trung tâm CNTT TP Huế sẽ gửi báo cáo đến Sở Tài chính và UBND TP Huế nhằm có kế hoạch tái thi công hoàn thiện gói thầu này.