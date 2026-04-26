Thời sự

Cháy lớn tại một doanh nghiệp ở Gia Lai, thiệt hại ước tính nhiều tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Một vụ cháy lớn xảy ra tại doanh nghiệp trong KCN Nhơn Hội (Gia Lai) lúc rạng sáng. Đám cháy được khống chế sau nhiều giờ.

Rạng sáng 26-4, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng (lô B6.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội – Khu A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

- Ảnh 1.

Khoảng 1 giờ sáng 26-4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong nhà xưởng, nhanh chóng lan rộng và tạo cột khói cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ khoảng cách hơn 3 km.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Do đám cháy có quy mô lớn, diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp bảo vệ hiện trường, hỗ trợ chữa cháy. Nhiều doanh nghiệp lân cận cũng huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu. 

Phía công ty đã tổ chức di dời tài sản, hạn chế thiệt hại.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu vực xung quanh. 

Vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn âm ỉ.

- Ảnh 3.

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng có diện tích hơn 42.000 m², hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội – ngoại thất, nhựa giả mây, cấu kiện kim loại… Doanh nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2023.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến nhiều tỉ đồng.

CLIP: Cháy lớn thiêu rụi ngôi nhà ven suối ở Đà Lạt

(NLĐO) - Căn nhà ven suối đường Tô Ngọc Vân (phường Cam Ly – Đà Lạt) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt rồi lan sang 2 ngôi nhà bên cạnh.

Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại một công ty ở TPHCM

(NLĐO) - Hỏa hoạn bùng phát tại một công ty sơn trên đường DT748, phường Long Nguyên, TPHCM, kèm nhiều tiếng nổ lớn, lực lượng PCCC khẩn trương dập lửa.

Cháy lớn tại vòng xoay ở Đồng Tháp khiến người dân hoảng sợ

(NLĐO) - Cơ quan chức năng ở tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ việc

