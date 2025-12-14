HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng công ty giày da

Tr.Đức

(NLĐO)- Sáng 14-12, vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất giầy da rộng hàng trăm m2 ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng

Khoảng 8 giờ ngày 14-12, người dân địa phương phát hiện khói đen bốc cao từ nhà xưởng rộng hơn 500 m2 của Công ty TNHH Oanh Vân. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên mạnh trong xưởng, làm sập một phần mái, khói đen dày đặc lan rộng, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Cháy lớn Hải Phòng tại công ty giày da gây thiệt hại nặng nề - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy lớn ở xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Một người dân sống gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ nên trong xưởng có ít người. Khu vực bốc cháy chứa nhiều vật liệu ngành giày da nên ngọn lửa lan rất nhanh.

Nhận được tin báo, Công an xã Chấn Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an TP Hải Phòng huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, cứu nạn cứu hộ.

Cháy lớn Hải Phòng tại công ty giày da gây thiệt hại nặng nề - Ảnh 2.

Bên trong xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội

Do công ty sản xuất giầy da với các nguyên vật liệu dễ cháy, nên đám cháy cháy lan nhanh, nhiều nhà xưởng, nhà kho sập đổ gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn dữ dội và lan toàn bộ khuôn viên của công ty. Do nhà xưởng nằm cách xa khu dân cư nên đám cháy không ảnh hưởng đến nhà dân. Một tiếng sau, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

VIDEO: Hà Nội cháy lớn trên phố Lò Đúc, nhiều người hoảng sợ

VIDEO: Hà Nội cháy lớn trên phố Lò Đúc, nhiều người hoảng sợ

(NLĐO) - Chiều 12-10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng trên phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

(NLĐO) – Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

Hiện trường cháy lớn kho hàng ở xa lộ Hà Nội - TPHCM

(NLĐO) - Vụ cháy bất ngờ bùng lên từ kho hàng nằm ở hẻm 90 xa lộ Hà Nội, TPHCM.

cứu nạn, cứu hộ nguyên nhân vụ cháy hiện trường vụ cháy Công an TP Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo