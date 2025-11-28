Hiện trường cháy lớn kho hàng ở xa lộ Hà Nội - TPHCM

CLIP: Cháy lớn kho hàng ở xa lộ Hà Nội.
Chiều 28-11, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại một kho hàng.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, lửa và khói bao trùm kho hàng nằm ở hẻm 90 xa lộ Hà Nội (đoạn bên cạnh Khu Du lịch văn hoá Suối Tiên). Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.
Do bên trong chứa nhiều vật liệu cháy nên lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, lửa đỏ rực.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy tới hiện trường. 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát sau đó liên tục phun nước làm mát để ngăn cháy lan trở lại.
Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.
CLIP: Vụ cháy lớn kho hàng đang được công an điều tra.
Bình luận (0)