HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chạy mọi lúc, nhận huy chương thật: Giải mã sức hút các giải chạy bộ online

Lê Duy

(NLĐO) - Song hành cùng giải chạy bộ truyền thống, làn gió mang tên "giải chạy bộ online" đã trỗi dậy mạnh mẽ, thu hút một lượng lớn người tham gia.

Phá vỡ hoàn toàn rào cản về không gian và thời gian, hình thức chạy bộ online cho phép bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu cũng có thể trở thành một vận động viên. Nhưng có lẽ, điều làm nên sức hút mãnh liệt nhất chính là "phần thưởng" cuối cùng: những tấm huy chương vật lý được thiết kế đẹp - tinh xảo, gửi về tận nhà như một sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chạy mọi lúc, nhận huy chương thật: Giải mã sức hút của các giải chạy bộ online - Ảnh 1.

Huy chương phát sáng của giải chạy online "Việt Nam Hùng Cường", kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (Ảnh: vRace)

Khi đường chạy bộ là vô tận

Sức hấp dẫn đầu tiên của các giải chạy online đến từ sự linh hoạt. Người tham gia không còn bị bó buộc vào một cung đường hay một ngày thi đấu duy nhất. Bạn có thể chạy ở công viên gần nhà, sải bước trên những con phố quen thuộc, hay thậm chí là trên máy chạy bộ trong phòng gym.

Thử thách thường kéo dài trong nhiều tuần hoặc cả tháng, cho phép người chạy dễ dàng tích lũy quãng đường mà không làm xáo trộn lịch trình công việc và cuộc sống cá nhân. Đây chính là giải pháp cho những người bận rộn muốn duy trì thói quen vận động.

TIN LIÊN QUAN

Hơn thế nữa, hình thức này đã xóa nhòa mọi giới hạn địa lý. Một người chạy ở Cà Mau vẫn có thể tham gia một giải chạy ở Hà Nội mà không cần tốn chi phí di chuyển, lưu trú. Tại Việt Nam, các nền tảng như vRace hay iRace đã thành công trong việc tạo ra các sự kiện theo chủ đề đa dạng, từ khám phá các thành phố đến các dịp lễ hội, thu hút một cộng đồng đông đảo.

Sự hấp dẫn còn vươn ra tầm quốc tế. Với các nền tảng như The Conqueror Challenges, người chạy Việt Nam có thể "chinh phục" Vạn Lý Trường Thành, khám phá con đường Paris đến Tokyo, hay thậm chí là trải nghiệm vẻ đẹp của chính quê hương mình qua thử thách "Vietnam Coast". Yếu tố "du lịch ảo" này mang lại một sự hứng khởi đặc biệt, biến mỗi bước chạy thành một hành trình khám phá đầy thú vị.

Khác với các giải truyền thống thường chỉ tập trung vào ngày thi đấu, các giải online khuyến khích việc tập luyện đều đặn hàng ngày. Các ứng dụng đi kèm liên tục cập nhật tiến độ, gửi thông báo nhắc nhở, tạo ra một cảm giác thành tựu mỗi ngày, giúp người tham gia xây dựng thói quen và duy trì động lực một cách hiệu quả.

Chạy mọi lúc, nhận huy chương thật: Giải mã sức hút của các giải chạy bộ online - Ảnh 2.

Chị Phong Linh, một MC yêu thích thể thao - chạy bộ. (Ảnh: FBNV)

“Lần đầu tiên mình biết đến giải chạy bộ online là từ The Conqueror, giải VietNam Goal. Sự lựa chọn đưa ra rất linh hoạt giữa đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe; kèm theo ứng dụng được thiết kế rất kỳ công các chặng hành trình kèm postcards, câu chuyện của các cột mốc hành trình lẫn các hoạt động hướng đến môi trường. Đây là những yếu tố giải trí khiến mình không 'cô đơn' khi theo đuổi hành trình chinh phục chiếc huy chương này” - chị Phong Linh, một MC yêu thích chạy bộ chia sẻ.

"Linh hồn" của cuộc chạy bộ ảo: Tấm huy chương vật lý

Trong một cuộc đua "ảo", việc nhận được một vật phẩm "thật" mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó biến những cây số được ghi nhận trên ứng dụng thành một thành tích hữu hình, có thể cầm nắm, chiêm ngưỡng và trưng bày. Tấm huy chương không chỉ là một món đồ lưu niệm, mà là bằng chứng cho sự kiên trì, nỗ lực và kỷ luật của bản thân trong suốt một thời gian dài.

TIN LIÊN QUAN

Những tấm huy chương này không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn là những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Chúng thường được làm từ kim loại cao cấp, thiết kế 3D độc đáo, với các chi tiết tinh xảo mang đậm dấu ấn của thử thách. Đơn cử như huy chương của The Conqueror, chúng thường có các bộ phận chuyển động hoặc có thể ghép nối với nhau để tạo thành một bộ sưu tập lớn, kích thích người tham gia chinh phục các thử thách tiếp theo.

Huy chương giải chạy bộ online Vietnam Coast, được gửi từ nước ngoài về Việt Nam sau khi người tham gia hoàn thành cự ly 161km chạy bộ. (Video: Lê Duy)

Niềm vui khi nhận được gói hàng và tự tay "đập hộp" tấm huy chương mình đã nỗ lực để có được là một phần thưởng cảm xúc vô giá. Khoảnh khắc đó chính là vạch đích thực sự của cuộc đua. Việc người chạy tự hào chụp ảnh huy chương và chia sẻ lên mạng xã hội không chỉ là cách họ ăn mừng chiến thắng của riêng mình, mà còn tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng và lôi cuốn những người khác cùng tham gia.

TIN LIÊN QUAN

Anh Trần Ngọc Chính - Founder iRace.vn cho biết: “Dù là giải chạy online, nhưng bạn phải thật sự xỏ giày và thật sự chạy. Không giới hạn thời gian, không gian hay địa điểm, bạn hoàn toàn tự do lựa chọn cách hoàn thành cự ly của mình. Không cần phải thắng ai cả – chỉ cần thắng chính bạn của ngày hôm qua là đã thành công.

Quan trọng nhất, đây là hành trình duy trì sức khỏe, xây dựng thói quen vận động bền vững. Thậm chí, bạn có thể chia nhỏ cự ly và hoàn thành trong nhiều ngày, mỗi lần chạy là một lần tự nhắc nhở bản thân rằng: bạn đang tiến bộ, bạn đang sống khỏe và ý nghĩa hơn từng ngày.”

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ sinh thái chạy bộ

Có thể khẳng định, giải chạy online không ra đời để thay thế các giải truyền thống với không khí lễ hội sôi động. Thay vào đó, nó là một mảnh ghép bổ sung tuyệt vời, giúp hệ sinh thái chạy bộ trở nên đa dạng, toàn diện và dễ tiếp cận hơn với tất cả mọi người. Hình thức này đã thành công trong việc khuyến khích hàng triệu người bắt đầu hoặc duy trì thói quen vận động, đặc biệt là những người không có điều kiện hoặc thời gian tham gia các giải offline.

Chạy mọi lúc, nhận huy chương thật: Giải mã sức hút của các giải chạy bộ online - Ảnh 3.

Hiện có nhiều giải chạy online trong và ngoài nước đang diễn ra, người tham gia có thể chạy và tích lũy số km mọi lúc mọi nơi. (Ảnh: chụp màn hình iRace.vn)

Nếu bạn đang tìm kiếm một mục tiêu mới, một động lực để xỏ giày mỗi ngày, hãy thử sức với một cuộc đua ảo. Hãy tự mình trải nghiệm hành trình chinh phục thử thách và cảm nhận niềm hạnh phúc khi cầm trên tay tấm huy chương - phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chính bạn.

Tin liên quan

Cẩm nang chạy bộ cho người lười

Cẩm nang chạy bộ cho người lười

"Ai cũng có thể chạy bộ, kể cả mấy ông chú bụng bia hay các bạn còn trẻ mà đã rệu rã xương cốt. Quan trọng hơn cả là làm sao bạn sắp xếp để có thể bắt đầu xỏ giày vào và chạy".

Công bố Giải đi bộ - chạy bộ "Tự hào thành phố tôi yêu"

(NLĐO) - Giải đi bộ - chạy bộ "Tự hào thành phố tôi yêu" là hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Kết nối cộng đồng chạy bộ

Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt để đón Quốc khánh năm nay tại Hà Nội đúng vào ngày 2-9, còn cặp đôi Lê Tài và Huỳnh Như tích cực hỗ trợ cộng đồng chạy bộ

chạy bộ online chạy bộ trực tuyến tham gia chạy bộ vRace iRace The Conqueror
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo