Kết nối cộng đồng chạy bộ

Được giới chạy bộ cả nước đặt cho biệt danh "dị nhân" bởi những kỳ tích hiếm thấy trên đường chạy, sau khi hoàn thành giải Marathon Đà Nẵng và Bà Đen vào đầu tháng 8, Nguyễn Văn Long lập tức bắt tay vào hành trình chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3.

Không "cô đơn" trên đường chạy

Đây là một chuyến đi mang tính chinh phục mà chân chạy 40 tuổi quê Gia Lai muốn thực hiện trong một năm có nhiều cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Ban đầu, anh lên ý tưởng chạy bộ qua 3 nước Đông Dương nhưng phải hủy kế hoạch vì nhiều lý do. Cách đây một tháng, Nguyễn Văn Long lên lịch trình thay thế bằng cuộc chạy bộ xuyên Việt, khởi hành từ TP HCM ngày 14-8 và dự định ra đến Hà Nội đúng ngày 2-9.

Nguyễn Văn Long (thứ 5 từ phải sang) và các runner đồng hành chặng Kon Tum - Quảng Nam

Không như 2 lần chạy từ Quảng Ninh vào Cà Mau với quãng đường dài hơn 2.600 km (năm 2022) và từ Hà Nội vào TP HCM với quãng đường trên 1.800 km (2024), năm nay lộ trình xuyên Việt của Nguyễn Văn Long sẽ trải dọc cung đường 1.636 km từ TP HCM ra Hà Nội trong 20 ngày.

Khác với 2 lần trước, Nguyễn Văn Long quyết định "độc hành", không có sự trợ giúp của ê-kíp hậu cần. Lên kế hoạch ăn uống đơn giản, chủ yếu tại hàng quán dọc đường, dừng chân ở những nhà nghỉ, điểm trú chân đã liên hệ đặt chỗ trước, Nguyễn Văn Long khởi hành với một chiếc vest nước (dạng balô có kiểu dáng như áo vest được thiết kế ôm khít cơ thể, có nhiều túi đựng những vật dụng cần thiết như bình nước, gói năng lượng, điện thoại, còi báo hiệu, áo mưa, giày…) nặng chỉ 3,5 kg, bảo đảm gọn nhẹ và cơ động để có thể thích ứng với mọi tình huống trên đường chạy.

Mỗi ngày, Long xuất phát từ 4 giờ hoặc hơn một chút, chạy đến 8 giờ thì dừng lại nghỉ ngơi, ăn sáng, sau đó tiếp tục chạy đến 11 giờ và nghỉ trưa. Hành trình của anh tiếp tục cho đến chiều tối, bảo đảm xấp xỉ 10 giờ chạy mỗi ngày. "Hai lần trước, nhiều chặng tôi kết thúc… trong rừng và có đội hậu cần chở xe máy về khách sạn nghỉ ngơi. Lần này, do đi một mình nên tôi phải tính toán thời gian hợp lý, nhất là điểm dừng nghỉ" - anh Long chia sẻ.

Những bước chân của Long không hề đơn độc, bởi hằng ngày, runner ở các địa phương nơi anh xuất phát đều đồng hành trong một quãng đường ngắn. Long luôn đặt sự an toàn cho tất cả lên hàng đầu. "Tôi chạy sát lề đường và bật đèn sáng để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông vào sáng sớm. Bạn đồng hành của tôi cũng phải chú ý giữ an toàn tuyệt đối cho chính mình" - anh Long chia sẻ.

Ngày xuất phát tại TP HCM, trời nắng đẹp nhưng buổi chiều đến địa phận tỉnh Đồng Nai thì mưa như trút nước khiến anh chỉ hoàn thành 77 km. Hoặc như 5 ngày đầu mưa trắng trời, đường dốc trơn thì 5 ngày kế tiếp, anh phải chạy dưới cái nắng như thiêu đốt.

Hành trình của Long không đơn thuần để thử thách bản thân mà còn mong muốn kết nối và phát triển cộng đồng chạy bộ ở Việt Nam. "Lên đường trong không khí cả nước hân hoan chào mừng ngày đại lễ Quốc khánh, tôi càng cảm thấy bản thân có thêm sức mạnh, tự hào trên từng bước chạy" - Long "dị nhân" chia sẻ. Mười ngày đầu tiên, anh chính thức vượt qua quãng đường hơn 800 km đến Quảng Nam, Đà Nẵng và tràn trề hy vọng hoàn tất lộ trình xuyên Việt đầy ý nghĩa lần này đúng vào ngày lễ trọng đại giữa Ba Đình lịch sử.

Phụng sự cộng đồng

Phong trào chạy bộ tại Việt Nam bùng nổ trong khoảng 5 năm trở lại đây, thu hút hàng trăm ngàn người ở mọi lứa tuổi. Đi cùng sự phát triển ấy là những thách thức không nhỏ: Thông tin giải chạy nhiễu loạn, những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi cùng vô số rào cản khiến trải nghiệm của các runner chưa thực sự trọn vẹn.

Một hệ sinh thái toàn diện được xây dựng "bởi runner, vì runner" là mong ước của bộ đôi đầy nhiệt huyết Lê Tài và Huỳnh Như. Lê Tài làm người dẫn tốc (pacer) để giúp Huỳnh Như chinh phục cự ly 42 km đầu đời. Họ tìm thấy tình yêu của cuộc đời và cảm nhận được sứ mệnh chung là biến những trải nghiệm, đam mê và cả những trăn trở bản thân thành điều có ích để phụng sự cộng đồng.

Lê Tài và Huỳnh Như trên đường chạy Huế Marathon .Ảnh: FBNV

Câu lạc bộ chạy bộ P2P Community (có 3.800 thành viên) ra đời cách đây hơn 2 năm với mục tiêu: Chạy để kết nối, vươn xa. Đóng góp quan trọng và thiết thực nhất của P2P là vai trò "lá chắn thông tin", cùng ban tổ chức các giải xác thực mọi đường link, mọi thông báo, giúp cộng đồng chạy bộ không "sập bẫy" các fanpage giả.

Chứng kiến các nhóm chạy nhỏ phải chật vật gom đủ số lượng để được hưởng ưu đãi, nền tảng Pace8 cho phép các ê-kíp chỉ 5-10 người có thể dễ dàng đăng ký BIB và nhận được mức chiết khấu tốt nhất. Với khả năng phân phối hàng ngàn BIB cho các giải lớn, Pace8 đã trở thành một trong những kênh đăng ký cộng đồng lớn mạnh nhất Việt Nam.

Hỗ trợ đăng ký BIB cho các nhóm chạy; minh bạch hóa "thị trường" chuyển nhượng BIB bằng việc xúc tiến xây dựng một "sàn giao dịch", hoạt động như một bên trung gian an toàn, bảo đảm quyền lợi cho cả người bán lẫn người mua; tối ưu hóa hậu cần bằng việc cung cấp dịch vụ trọn gói "từ A đến Z" (tổ chức đoàn xe, hợp tác với khách sạn để có giá tốt, sắp xếp xe trung chuyển tại điểm chạy hay sắp trình làng tính năng tìm kiếm hình ảnh bằng công nghệ AI… chính là hệ sinh thái mà Lê Tài và Huỳnh Như nỗ lực gầy dựng.

Sự kiên trì của cặp đôi này góp phần định hình một tương lai tươi sáng cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam.