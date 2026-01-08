Cháy nhà 7 tầng, chủ nhà hoảng sợ nhảy từ trên cao xuống

Ngày 8-1, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà 7 tầng, 1 tum trên địa bàn.

Vụ cháy bùng phát dữ dội. Ảnh: V.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, tại số nhà 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông bất ngờ bùng phát cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhân chứng cho biết ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên, cột khói bốc cao khiến nhiều người dân hoảng sợ. Khi xảy ra vụ việc, người đàn ông là chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống mái nhà bên cạnh bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy. Ảnh: Đ.H.

Hiện chưa xác định vụ việc có thiện hại về người hay không.