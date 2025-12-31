HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, một phụ nữ nhảy từ tầng cao xuống bị thương

Thế Huỳnh - Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Phát hiện đám cháy nhà trên phố Hàng Mã (Hà Nội), một người phụ nữ đã nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát thân.

Khoảng 9 giờ sáng nay 31-12, tại số 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn khiến 1 người phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Cháy nhà hàng mã: Người phụ nữ nhảy từ tầng cao bị thương nặng - Ảnh 1.

Ngôi nhà kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nêu trên, người dân phát hiện khói bốc ra từ tầng 3 ngôi nhà số 14 phố Hàng Mã rồi lan nhanh tới các tầng tiếp theo. Phát hiện đám cháy, người dân đã tri hô để cùng nhau dập lửa, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy. Do ngôi nhà có bán nhiều mặt hàng dễ cháy nên lực lượng chức năng đã phải rất vất vả trong công tác dập lửa và ngăn cháy lan sang các hộ kế bên.

Khói bốc ra từ ngôi nhà bị cháy

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Một cán bộ phường Hoàn Kiếm cho biết khi thấy khói trong nhà bốc lên, một người phụ nữ đang ở bên trong đã nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát thân, dẫn đến bị thương. Sau đó, nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu.

Cháy nhà hàng mã: Người phụ nữ nhảy từ tầng cao bị thương nặng - Ảnh 2.

Cháy nhà hàng mã: Người phụ nữ nhảy từ tầng cao bị thương nặng - Ảnh 3.

Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu


Tin liên quan

Nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh ít quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy

Nhiều nhà trọ, cơ sở kinh doanh ít quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy

(NLĐO) - Năm 2025, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Khu vực 33 - TP HCM đã kiểm tra 1.257 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 57 cơ sở hơn 650 triệu đồng

Cháy mái ấm Tà Nung ở Đà Lạt

(NLĐO) - Thời điểm xảy ra vụ cháy, 40 em của lớp mầm non nhân đạo ở Đà Lạt đang đi học bên ngoài.

CLIP: Cục sạc dự phòng điện thoại gây cháy đỏ rực xưởng gỗ, thiệt hại lớn

(NLĐO) - Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc điện thoại dự phòng, sau đó lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng

