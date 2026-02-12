HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cháy nhà dân gần cầu vượt Gò Mây

Anh Vũ

(NLĐO) - Do bên trong chứa đồ đạc dễ bén lửa nên đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 12-2, Công an phường Bình Hưng Hòa, TPHCM đang điều tra vụ cháy nhà ở gần cầu vượt Gò Mây.

- Ảnh 1.

Đám cháy bùng lên dữ dội.

Hơn 13 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ nhà dân nằm ngay giao lộ Lê Đức Anh – Phạm Đăng Giảng, đoạn gần cầu vượt Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa. Phát hiện cháy, những người hàng xóm hô hoán dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do bên trong chứa đồ đạc dễ bén lửa nên đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Sợ cháy lan, nhiều người dân và các công ty xung quanh vội di dời tài sản ra ngoài.

- Ảnh 2.

Cột khói bốc cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lan.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa cho hay cảnh sát đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Về nguyên nhân hỏa hoạn, lửa phát ra từ rác nằm phía sau nhà dân.

