Sáng 12-2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ cháy xe khách giường nằm trên Quốc lộ 1.
Theo thông tin ban đầu, tối 11-2, xe khách giường nằm mang BKS: 50H-29687 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.
Đến khoảng 3 giờ ngày 12-2, xe khách lưu thông đến đoạn Km 1351+757 (đoạn qua xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) thì bất ngờ bốc cháy.
Phát hiện sự việc, tài xế xe khách là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đã hô hoán hành khách xuống xe.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe khách giường nằm bị thiêu rụi hoàn toàn.
