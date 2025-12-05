Cháy nhà kho sát cây xăng ở TPHCM

Ngày 5-12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra làm rõ vụ cháy tại kho máy móc cơ khí nằm trên đường Ba Lăn Xi, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân thấy khói lửa bốc lên nghi ngút bên trong nhà xưởng sử dụng làm kho chứa máy móc cơ khí ở đường Ba Lăn Xi. Đáng chú ý, đám cháy xảy ra gần một cây xăng khiến người dân vô cùng hoảng sợ.

Người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hòa Lợi được điều động đến hiện trường phối hợp xử lý đám cháy. Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy sát với cây xăng khiến nhiều người lo sợ

Lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu đường Ba Lăn Xi để ưu tiên tối đa cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, đồng thời chia nhiều hướng phun nước ngăn đám cháy lan sang cây xăng.



Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được xác minh làm rõ.