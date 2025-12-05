HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà kho sát cây xăng ở TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ngọn lửa tại kho máy móc cơ khí nhanh chóng lan rộng, người dân phải trình báo cơ quan chức năng

Ngày 5-12, cơ quan chức năng TPHCM đang điều tra làm rõ vụ cháy tại kho máy móc cơ khí nằm trên đường Ba Lăn Xi, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân thấy khói lửa bốc lên nghi ngút bên trong nhà xưởng sử dụng làm kho chứa máy móc cơ khí ở đường Ba Lăn Xi. Đáng chú ý, đám cháy xảy ra gần một cây xăng khiến người dân vô cùng hoảng sợ.

Người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hòa Lợi được điều động đến hiện trường phối hợp xử lý đám cháy. Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Cháy kho TPHCM gần cây xăng khiến người dân hoảng sợ - Ảnh 1.

Vụ cháy sát với cây xăng khiến nhiều người lo sợ

Lực lượng chức năng đã chốt chặn hai đầu đường Ba Lăn Xi để ưu tiên tối đa cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, đồng thời chia nhiều hướng phun nước ngăn đám cháy lan sang cây xăng.

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được xác minh làm rõ.

Tin liên quan

Cháy quán ăn lúc rạng sáng ở trung tâm TPHCM, 4 người tử vong

Cháy quán ăn lúc rạng sáng ở trung tâm TPHCM, 4 người tử vong

(NLĐO) - Đám cháy xảy ra lúc hơn 4 giờ hôm nay tại quán ăn 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo.

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu Rạch Miễu, tài xế vội mở cửa thoát thân

(NLĐO) - Khi đang lưu thông lên cầu Rạch Miễu thì bất ngờ chiếc ô tô 5 chỗ ngồi bốc cháy dữ dội, tài xế kịp mở cửa thoát ra ngoài an toàn

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, 1 người tử vong

(NLĐO) - Phát hiện cháy, người dân chạy đến thì thấy 3 người đang thoát nạn từ ban công.

lực lượng chức năng cơ quan chức năng xe chữa cháy hiện trường vụ cháy cây xăng TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo