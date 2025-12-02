Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, 1 người tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, 1 người tử vong

Anh Vũ

(NLĐO) - Phát hiện cháy, người dân chạy đến thì thấy 3 người đang thoát nạn từ ban công.

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 2-12, Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM đang điều tra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra cháy.

Khoảng 1 giờ, đám cháy bùng phát từ căn nhà 2 tầng ở hẻm ở đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ). Phát hiện cháy, người dân chạy đến thì thấy 3 người đang thoát ra từ ban công nhưng đều bị bỏng nên người dân hỗ trợ đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng.

Lực lượng chữa cháy sau đó được điều động đến hiện trường dập lửa. Khi phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 1 bé gái đã tử vong.

Người dân khu vực cho hay căn nhà cháy do một phụ nữ sinh sống cùng con gái 8 tuổi, cháu gái 10 tuổi. Gần đây, người phụ nữ có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay đi lang thang.

Hôm qua, 1-12, người em rể đến đây trông chừng chị và con cháu thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

- Ảnh 2.

Ban công nơi 3 người thoát nạn.

- Ảnh 3.

Căn nhà xảy ra vụ cháy có 2 tầng.

Tin liên quan

TPHCM: Cháy quán cà phê lúc sáng ở khu dân cư Vĩnh Lộc

TPHCM: Cháy quán cà phê lúc sáng ở khu dân cư Vĩnh Lộc

(NLĐO) - Đám cháy bùng lên từ quầy pha chế quán cà phê ở khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân.

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

(NLĐO) – Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

Cháy tại nhà máy Bia Hà Nội Habeco, khói bốc cao hàng chục mét

(NLĐO)- Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét ở nhà máy Bia Hà Nội Habeco, nhiều xe chữa cháy và cảnh sát được huy động tới hiện trường.

người tử vong 3 người tử vong bệnh viện cấp cứu lực lượng chữa cháy hiện trường vụ cháy tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo