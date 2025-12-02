Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, 1 người tử vong

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 2-12, Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM đang điều tra vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Khu vực xảy ra cháy.

Khoảng 1 giờ, đám cháy bùng phát từ căn nhà 2 tầng ở hẻm ở đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ). Phát hiện cháy, người dân chạy đến thì thấy 3 người đang thoát ra từ ban công nhưng đều bị bỏng nên người dân hỗ trợ đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng.

Lực lượng chữa cháy sau đó được điều động đến hiện trường dập lửa. Khi phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 1 bé gái đã tử vong.

Người dân khu vực cho hay căn nhà cháy do một phụ nữ sinh sống cùng con gái 8 tuổi, cháu gái 10 tuổi. Gần đây, người phụ nữ có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay đi lang thang.

Hôm qua, 1-12, người em rể đến đây trông chừng chị và con cháu thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Ban công nơi 3 người thoát nạn.