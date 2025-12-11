Ngày 11-12, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, cho biết vừa cứu 2 người dân tại vụ cháy căn nhà 4 tầng ở đường Tô Hiến Thành.

Cảnh sát dùng thang cứu 2 người mắc kẹt.

Theo đó, gần 9 giờ ngày 10-12, đám cháy bùng lên từ nhà dân (dạng nhà ống) cao 4 tầng, rộng khoảng 150 m2 ở địa chỉ 343/15E Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng. Phát hiện cháy, người dân địa phương và lực lượng cơ sở phường Hòa Hưng sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Ít phút sau, nhiều cảnh sát cùng xe chữa cháy có mặt. Tại đây, lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời thành lập tổ trinh sát tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lính cứu hỏa đã cứu được 2 người bị mắc kẹt ở tầng 3 gồm ông L., 52 tuổi và anh H.L.T.K, 21 tuổi. Đám cháy cũng được dập tắt sau đó.

Cảnh sát sau đó phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Nguy cơ cháy nổ từ nhà ống

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, nhà ở, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại TP đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, mô hình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về cháy, nổ.

Cảnh sát phun nước làm mát ngăn cháy trở lại.

Do các công trình đều được xây dựng theo dạng nhà ống, có diện tích hẹp, chiều sâu lớn, việc bố trí hàng hóa dày đặc trong không gian hẹp khiến khí nóng khi xảy ra cháy dễ bị tích tụ, tạo thành môi trường rất dễ bùng phát thành đám cháy lớn, lan nhanh và gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các nhà ở dạng này thường chỉ có một lối thoát nạn duy nhất qua cửa chính tầng trệt. Khi xảy ra cháy tại khu vực này, người trong nhà dễ bị mắc kẹt ở các tầng phía trên, khó tiếp cận nơi an toàn.

Nguy hiểm hơn, nhiều hộ gia đình vì mục đích bảo vệ tài sản đã tự ý lắp đặt khung sắt, chấn song kiên cố (hay còn gọi là "chuồng cọp") tại ban công, lô gia, cửa sổ… vô tình biến các vị trí này vốn có thể sử dụng như lối thoát hiểm thứ hai thì trở thành "chiếc lồng kín" khi có sự cố cháy, nổ.