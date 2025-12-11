HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy nhà ở TPHCM, cảnh sát cứu được 2 người

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ cháy xảy ra tại nhà dân cao 4 tầng ở đường Tô Hiến Thành, phường Hoà Hưng.

Ngày 11-12, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, cho biết vừa cứu 2 người dân tại vụ cháy căn nhà 4 tầng ở đường Tô Hiến Thành.

Cháy nhà TPHCM: Cảnh sát cứu 2 người thoát khỏi lửa dữ - Ảnh 1.

Cảnh sát dùng thang cứu 2 người mắc kẹt.

Theo đó, gần 9 giờ ngày 10-12, đám cháy bùng lên từ nhà dân (dạng nhà ống) cao 4 tầng, rộng khoảng 150 m2 ở địa chỉ 343/15E Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng. Phát hiện cháy, người dân địa phương và lực lượng cơ sở phường Hòa Hưng sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Ít phút sau, nhiều cảnh sát cùng xe chữa cháy có mặt. Tại đây, lực lượng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời thành lập tổ trinh sát tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lính cứu hỏa đã cứu được 2 người bị mắc kẹt ở tầng 3 gồm ông L., 52 tuổi và anh H.L.T.K, 21 tuổi. Đám cháy cũng được dập tắt sau đó.

Cảnh sát sau đó phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Nguy cơ cháy nổ từ nhà ống

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM, nhà ở, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại TP đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, mô hình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về cháy, nổ.

Cháy nhà TPHCM: Cảnh sát cứu 2 người thoát khỏi lửa dữ - Ảnh 2.

Cảnh sát phun nước làm mát ngăn cháy trở lại.

Do các công trình đều được xây dựng theo dạng nhà ống, có diện tích hẹp, chiều sâu lớn, việc bố trí hàng hóa dày đặc trong không gian hẹp khiến khí nóng khi xảy ra cháy dễ bị tích tụ, tạo thành môi trường rất dễ bùng phát thành đám cháy lớn, lan nhanh và gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các nhà ở dạng này thường chỉ có một lối thoát nạn duy nhất qua cửa chính tầng trệt. Khi xảy ra cháy tại khu vực này, người trong nhà dễ bị mắc kẹt ở các tầng phía trên, khó tiếp cận nơi an toàn.

Nguy hiểm hơn, nhiều hộ gia đình vì mục đích bảo vệ tài sản đã tự ý lắp đặt khung sắt, chấn song kiên cố (hay còn gọi là "chuồng cọp") tại ban công, lô gia, cửa sổ… vô tình biến các vị trí này vốn có thể sử dụng như lối thoát hiểm thứ hai thì trở thành "chiếc lồng kín" khi có sự cố cháy, nổ.

Lúc 4 giờ 36 phút ngày 5-12 tại Quán ăn Bún ốc, lẩu ốc, địa chỉ số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh đã xảy ra cháy tại khu vực tầng trệt khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

(NLĐO) - Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 được thông qua, khởi tố vụ ném gạch, bắt phụ nữ gây ô nhiễm... là những thông tin liên quan đến TPHCM đáng chú ý

Chập điện gây cháy căn nhà 3 tầng ở phường Cầu Kiệu, TPHCM

(NLĐO) - Theo đại diện UBND phường Cầu Kiệu, nguyên nhân cháy nhà được xác định là do chập điện. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong.

Ô tô 5 chỗ bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1 sau tiếng nổ lớn

(NLĐO)- Gần 20 phút tham gia cứu chữa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, nhưng ô tô gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

lối thoát hiểm người tử vong cứu người cháy nhà xe chữa cháy người bị thương phòng cháy chữa cháy công tác chữa cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo