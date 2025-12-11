Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

PHAN ANH

(NLĐO) - Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 được thông qua, khởi tố vụ ném gạch, bắt phụ nữ gây ô nhiễm... là những thông tin liên quan đến TPHCM đáng chú ý

Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, ban hành hàng loạt cơ chế đặc thù cho TPHCM

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội thông qua ngày 11-12 đã trao cho TPHCM loạt cơ chế, chính sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: - Ảnh 1.

Đại biểu TPHCM vui mừng trước quyết sách của Quốc hội trao cho TP nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đột phá. Ảnh: Phạm Thắng

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/quoc-hoi-thong-qua-viec-sua-doi-bo-sung-nghi-quyet-98-ban-hanh-hang-loat-co-che-dac-thu-cho-tphcm-196251211110023259.htm#img-lightbox-2

Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi ở quận 8 cũ

Đến nay, gần 1.000 trường hợp đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án nạo vét, cải tạo bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Phú Định, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-sap-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-bo-bac-kenh-doi-196251211120044167.htm

Chó, mèo ở TPHCM được tiêm vắc-xin miễn phí từ ngày 20-12

Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc-xin

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: - Ảnh 2.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cho-meo-o-tphcm-duoc-tiem-vac-xin-mien-phi-tu-ngay-20-12-196251210184917192.htm

"Né phân chó như né ổ gà!"

Tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi... xuất hiện hằng ngày ở TPHCM, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: - Ảnh 3.

Dọc theo tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trong công viên 23-9, công viên Tao Đàn và cả những tuyến đường, con hẻm khác ở TPHCM, hình ảnh chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi... đã trở nên quen thuộc.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ne-phan-cho-nhu-ne-o-ga-196251210113838876.htm

Hỗ trợ 2 tỉ đồng/hội nghị, "bao" 100% phí đi nước ngoài tìm đơn hàng

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) vừa mới diễn ra, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12-2025.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-ho-tro-2-ti-dong-hoi-nghi-bao-100-phi-di-nuoc-ngoai-tim-don-hang-196251211105231873.htm

Tài khoản bất ngờ "ting ting" 330 triệu đồng, người đàn ông ở TPHCM làm ngay việc này

Bất ngờ nhận 330 triệu đồng từ người lạ, người đàn ông ở TPHCM lập tức nhờ công an tìm chủ nhân để trả lại.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: - Ảnh 4.

Anh Bùi Đức Thái (áo trắng) và anh Nguyễn Thanh Phong (ở giữa).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tai-khoan-bat-ngo-ting-ting-330-trieu-dong-nguoi-dan-ong-o-tphcm-lam-ngay-viec-nay-196251211090101118.htm

Lên sàn "chớp nhoáng", cổ phiếu VPBankS có gì đặc biệt?

Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, công ty chứng khoán của VPBank chính thức đưa cổ phiếu lên sàn, với vốn hóa hơn 2,4 tỉ USD.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/len-san-chop-nhoang-co-phieu-vpbanks-co-gi-dac-biet-196251211122549426.htm

Công an TPHCM bắt một phụ nữ gây ô nhiễm môi trường

Bà Đỗ Hồng Trinh, 57 tuổi bị Công an TPHCM tạm giam do cho người khác đổ và chôn lấp chất thải trái phép.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: - Ảnh 5.

Đỗ Hồng Trinh tại cơ quan công an

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-mot-phu-nu-do-gay-o-nhiem-moi-truong-196251211145252399.htm

Vụ gia đình ở TPHCM bị ném gạch vào nhà: Khởi tố 2 đối tượng

Ngày 11-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, cho biết cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tài (SN 1995) và Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988, cùng ngụ tại phường An Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vu-gia-dinh-o-tphcm-bi-nem-gach-vao-nha-khoi-to-2-doi-tuong-196251211132359198.htm

Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã

Huỳnh Quốc Cường, 19 tuổi, bị Công an TPHCM truy nã do liên quan một vụ án ma tuý.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: - Ảnh 6.

Đối tượng Huỳnh Quốc Cường

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tu-nhom-chill-sai-gon-thanh-nien-19-tuoi-bi-cong-an-tphcm-truy-na-196251211101355552.htm

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-12: 50 xe máy "bị bỏ rơi", tìm nạn nhân 4 vụ cướp giật

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 10-12: 50 xe máy "bị bỏ rơi", tìm nạn nhân 4 vụ cướp giật

(NLĐO) - Cựu giám đốc Sở GD-ĐT được đề nghị án treo; lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026... là những thông tin liên quan đến TPHCM đáng chú ý trong ngày

Thông tin nổi bật tại TPHCM 9-12: Hoan nghênh quyết định giữ lại "đất vàng"; bất ngờ giải độc đắc...

(NLĐO) - Triển khai đô thị TOD quanh metro số 2; dựng màn kiểm tra nồng độ cồn để bắt cóc... là những tin tức nổi bật tại TP HCM trong ngày

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 8-12: Diễn biến mới vụ Nguyễn Lâm Thái; Thùy Tiên chấp nhận mức án

(NLĐO) - Một đại lý vé số liên tục được khách hàng chọn làm nơi đổi thưởng; Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù; Giảm lượng hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp

công an Nghị quyết 98 TPHCM thông tin nổi bật thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo