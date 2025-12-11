Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, ban hành hàng loạt cơ chế đặc thù cho TPHCM



Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội thông qua ngày 11-12 đã trao cho TPHCM loạt cơ chế, chính sách đặc thù, chưa từng có tiền lệ.

Đại biểu TPHCM vui mừng trước quyết sách của Quốc hội trao cho TP nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đột phá. Ảnh: Phạm Thắng

Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi ở quận 8 cũ

Đến nay, gần 1.000 trường hợp đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án nạo vét, cải tạo bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Phú Định, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ).

Chó, mèo ở TPHCM được tiêm vắc-xin miễn phí từ ngày 20-12

Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn TPHCM được hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc-xin

"Né phân chó như né ổ gà!"

Tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi... xuất hiện hằng ngày ở TPHCM, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Dọc theo tuyến đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trong công viên 23-9, công viên Tao Đàn và cả những tuyến đường, con hẻm khác ở TPHCM, hình ảnh chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi... đã trở nên quen thuộc.

Hỗ trợ 2 tỉ đồng/hội nghị, "bao" 100% phí đi nước ngoài tìm đơn hàng

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) vừa mới diễn ra, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12-2025.

Tài khoản bất ngờ "ting ting" 330 triệu đồng, người đàn ông ở TPHCM làm ngay việc này

Bất ngờ nhận 330 triệu đồng từ người lạ, người đàn ông ở TPHCM lập tức nhờ công an tìm chủ nhân để trả lại.

Anh Bùi Đức Thái (áo trắng) và anh Nguyễn Thanh Phong (ở giữa).

Lên sàn "chớp nhoáng", cổ phiếu VPBankS có gì đặc biệt?

Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, công ty chứng khoán của VPBank chính thức đưa cổ phiếu lên sàn, với vốn hóa hơn 2,4 tỉ USD.

Công an TPHCM bắt một phụ nữ gây ô nhiễm môi trường

Bà Đỗ Hồng Trinh, 57 tuổi bị Công an TPHCM tạm giam do cho người khác đổ và chôn lấp chất thải trái phép.

Đỗ Hồng Trinh tại cơ quan công an

Vụ gia đình ở TPHCM bị ném gạch vào nhà: Khởi tố 2 đối tượng

Ngày 11-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, cho biết cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Tài (SN 1995) và Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988, cùng ngụ tại phường An Phú) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã

Huỳnh Quốc Cường, 19 tuổi, bị Công an TPHCM truy nã do liên quan một vụ án ma tuý.

Đối tượng Huỳnh Quốc Cường

