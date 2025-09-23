Tối 22-9, Công an phường Tây Hồ (TP Hà Nội) phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21 giờ cùng ngày tại số nhà 37/95, ngõ 175 phố Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng triển khai dập lửa và cứu nạn.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã đưa được 6 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có một người đàn ông bị thương được chuyển đi cấp cứu. Đến khoảng 21 giờ 50 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.