Cháy nhà xưởng ở TP HCM, 1 người bị thương

Ngày 11-10, cơ quan chức năng đang khống chế vụ cháy trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP HCM khiến 1 người bị thương.

Vụ cháy công ty xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên đường Tân Hiệp 05, ấp Ông Đông, phường Tân Hiệp, TP HCM.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm này người dân phát hiện có cháy nên đã hô hoán nhau và sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành, sau đó đã trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP HCM đã điều động nhiều phương tiện xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp để dập lửa.

Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm nhà xưởng rộng cả trăm mét vuông. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát mạnh.

CLIP: Ngọn lửa bốc cháy rạng sáng nay

Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã khống chế không để đám cháy lan rộng. Tuy nhiên, lửa vẫn bốc cháy bên trong nhà xưởng, vụ cháy khiến 1 người bị thương, thiệt hại tài sản chưa được thống kê.

Lực lượng chức năng vẫn đang triển khai để dập tắt hoàn toàn đám cháy, một phần mái nhà xưởng đã bị đổ sập.