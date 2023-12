Cháy nổ liên tiếp ở nhiều công ty tại Bình Dương, công an tỉnh chỉ đạo gì?

Trong vòng 2 ngày, tại Bình Dương xảy ra 2 vụ cháy lớn.

Theo đó, ngày 27-12, cháy lớn tại một công ty gỗ ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã bao trùm nhà xưởng. Ngày 25-12, hỏa hoạn tấn công công ty dệt, nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường Nguyễn Du, phường An Phú, TP Thuận An. Công ty phải cho công nhân nghỉ làm để khắc phục sự cố và phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.