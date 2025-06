Cháy quán karaoke, khách hát tử vong

(NLĐO) - Liên quan vụ án cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong, bị can Nguyễn Duy Linh, cựu đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An, chết do bệnh lý.