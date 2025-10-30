HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Cháy tại tầng chung cư, người dân hoảng sợ sơ tán

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 4 chung cư 15B Đông Quan (TP Hà Nội), khiến nhiều cư dân hoảng sợ, phải sơ tán ra ngoài.

Ngày 30-10, Công an phường Nghĩa Đô (TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại một tòa chung cư trên địa bàn.

Cháy chung cư 15B Đông Quan: Người dân kịp thời sơ tán an toàn - Ảnh 1.

Nhiều người chạy thoát thân xuống dưới chung cư. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại tầng 4 chung cư 15B Đông Quan (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội). Ngay sau đó, mọi người hô hoán cảnh báo, di chuyển đến nơi an toàn và báo tin cho lực lượng chức năng.

Ghi nhận của Báo Người Lao Động tại hiện trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Cháy chung cư 15B Đông Quan: Người dân kịp thời sơ tán an toàn - Ảnh 2.

4 xe chữa cháy được điều tới hiện trường để dập lửa. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Do lối vào tòa nhà hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận sâu hiện trường, lực lượng chức năng phải nối hàng chục mét ống để khống chế ngọn lửa, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Va chạm với thanh giới hạn chiều cao, xe bồn chở khí hóa lỏng LPG cháy dữ dội

Va chạm với thanh giới hạn chiều cao, xe bồn chở khí hóa lỏng LPG cháy dữ dội

(NLĐO)- Sáng 29-10, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu về vụ cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG tại xã Lạc Đạo khiến 1 người bị thương

Vụ cháy nhà trong đêm: Thêm 1 người tử vong

(NLĐO) - Thêm một nạn nhân vụ cháy nhà trong đêm gây xôn xao dư luận ở Gia Lai đã tử vong sau những ngày cấp cứu tại bệnh viện

Nam thanh niên bị bỏng cháy đen khi trộm cắp cáp điện

(NLĐO) - Cơ quan công an đang xác định danh tính nam thanh niên bị bỏng nặng khi trộm cắp cáp điện.

