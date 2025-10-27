Nam thanh niên bị bỏng cháy đen khi trộm cắp cáp điện

Khoảng 0 giờ 38 phút ngày 27-10, tại Khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh), người dân và lực lượng bảo vệ khu công nghiệp phát hiện một nam thanh niên bị thương nặng, nhiều nơi trên cơ thể bị bỏng cháy đen.

Hiện trường phát hiện nạn nhân bị bỏng nặng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã đến hiện trường để điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, đối tượng khai nhận trèo lên cột điện có ý định trộm cắp cáp điện của thiết bị máy cắt trên tuyến đường dây 22kV nhưng do trèo quá gần đường dây nên bị phóng điện, ngã và bị thương nặng.

Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, Công an phường Nếnh đang xác minh nhân thân của đối tượng.