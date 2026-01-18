Cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ

Trưa 18-1, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT Bộ Công an) xác nhận, trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại km117 trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), một xe tải chở hàng đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Tài xế đã kịp điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và nhanh chóng rời khỏi cabin, không có thương vong về người.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ xe tải, thiêu rụi phần lớn phương tiện và hàng hóa. Sự cố khiến các phương tiện khác phải giảm tốc độ, dẫn tới kẹt xe kéo dài khoảng hơn 1 km.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Cục CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, đồng thời phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được khống chế.