Người lao động News

Thời sự Xã hội

Cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ

Châu Tỉnh

(NLĐO) Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế kịp rời đi, nhưng đoạn cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo ùn ứ gần 1km

Trưa 18-1, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT Bộ Công an) xác nhận, trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại km117 trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), một xe tải chở hàng đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Cháy xe tải trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ - Ảnh 1.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Tài xế đã kịp điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và nhanh chóng rời khỏi cabin, không có thương vong về người.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ xe tải, thiêu rụi phần lớn phương tiện và hàng hóa. Sự cố khiến các phương tiện khác phải giảm tốc độ, dẫn tới kẹt xe kéo dài khoảng hơn 1 km.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Cục CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, đồng thời phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được khống chế.

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

14 người chết vì tai nạn trên cao tốc qua Thanh Hóa

(NLĐO)- Ngoài 4 người chết trong vụ tai nạn hôm 14-1, trong năm 2025, tuyến cao tốc đi qua địa bàn Thanh Hóa đã xảy ra 14 vụ tai nạn, làm chết 10 người

Tin mới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

(NLĐO)- Cơ quan công an đã thực hiện việc xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe trong vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc

Cao tốc cháy xe cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
