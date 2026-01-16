HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Ngày 16-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Khởi tố vụ tai nạn thảm trên cao tốc khốc 4 người chết, 5 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14-1 tại Km 334+300 đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) chiều Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 38C-229.xx do Phan Văn Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ-moóc (không va chạm với xe 16 chỗ; thông tin ban đầu đâm va đuôi xe khách, nhưng sau khi khám nghiệm công an thông tin không có đâm va).

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Khởi tố vụ tai nạn thảm trên cao tốc khốc 4 người chết, 5 người bị thương - Ảnh 2.

Đoạn đường cao tốc nơi xảy ra tai nạn khiến 9 người thương vong

Nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện KSND Khu vực 3 - Thanh Hóa; Phòng Kỹ thuật hình sự; Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an xã Đồng Tiến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác định rõ.

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Phan Văn Tr. điều khiển xe khách không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, bản thân tài xế Tr. cũng bị thương tích, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Tin liên quan

Kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc ở Đà Nẵng

Kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Quá trình điều tra xác định xe gặp nạn không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn thảm khốc 4 người chết, 5 người bị thương: Nhà gái tới nhà trai bàn chuyện đám cưới

(NLĐO)- Tất cả 9 người gặp nạn trên xe khách đều ở 1 thôn tại Hà Tĩnh đang từ "nhà gái" ra "nhà trai" ở Hưng Yên

Xác định nguyên nhân tai nạn thảm khốc trên cao tốc làm 4 người chết, 5 người bị thương

(NLĐO)- Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn tới tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc là lỗi của tài xế.

