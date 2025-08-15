Chế tài nào xử lý người sàm sỡ cô gái trẻ trên Metro số 1?

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 14-8, cộng đồng mạng chia sẻ vào chiều 14-8, cô gái trẻ lên tàu Metro số 1, hướng đi chợ Bến Thành. Lúc này, một người đàn ông đeo ba lô trước ngực, đeo khẩu trang đến ngồi bên cạnh cô gái.

Người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế.

Sau đó, người đàn ông đã tiếp cận sàm sỡ vùng đùi cô gái. Đáng nói, khi cô gái lên tiếng, người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi của mình.

Khi tàu đến ga, người đàn ông bỏ chạy, trốn vào nhà vệ sinh nam, song cô gái đuổi theo. Thấy ầm ĩ, bảo vệ Metro đã gọi điện lực lượng chức năng.

Công an phường Bến Thành sau đó đến hiện trường đưa người đàn ông cùng cô gái để trụ sở để lấy lời khai, xác minh vụ việc.

Bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc có thể xử lý người đàn ông như thế nào?

Ý thức coi thường pháp luật!

Ở góc độ pháp lý, luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết hành động cố ý đụng chạm cơ thể người khác nhằm mục đích tình dục như trong vụ việc trên đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của nạn nhân theo khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013.

Bên cạnh đó, khi cô gái phản ứng, người đàn ông tiếp tục sàm sỡ cho thấy ý thức coi thường pháp luật, cần được xử lý một cách nghiêm khắc.

Cụ thể, người đàn ông trong vụ việc này có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi "sàm sỡ, quấy rối tình dục" theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 5-8 triệu đồng.

Ngoài ra, người này còn có thể bị buộc phải xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu theo điểm c khoản 14 Điều 7 Nghị định nêu trên.

Trong trường hợp xác định được hành vi của người đàn ông này xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nạn nhân thì còn có thể bị xử lý hình sự về tội "làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, với mức phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm trong trường hợp trên.