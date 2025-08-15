CLIP: Hiện trường vụ việc.

Sáng 15-8, Công an phường Tân Sơn Nhì (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ tại một công ty sản xuất kính.

Cảnh sát đang phong toả hiện trường.

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì bất ngờ nghe tiếng động mạnh như tiếng nổ phát ra một công ty sản xuất kính. Họ chạy đến thấy khói bốc lên nghi ngút nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động 3 xe chuyên dụng cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Ghi nhận ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, khu xưởng công ty bị đổ sập, khung sắt vỡ vụn, mảnh kính văng khắp nơi.

Hiện nguyên nhân vẫn đang được điều tra.