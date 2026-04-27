Thể thao

Chelsea hẹn quyết đấu Man City ở chung kết FA Cup

Đông Linh (theo FA, DM)

(NLĐO) - Chelsea giành quyền vào chung kết FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United, níu giữ cơ hội cuối cùng để tránh một mùa giải trắng tay.

Vừa sa thải HLV Liam Rosenior sau chuỗi kết quả nghèo nàn, Chelsea bước vào trận bán kết với không ít hoài nghi. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Calum McFarlane, Chelsea đã có màn trình diễn đầy quyết tâm để vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất của mùa giải.

Thủ môn Robert Sanchez có trận cầu quả cảm trước Leeds United

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Úc, Chelsea chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục lên phần sân Leeds United. 

Dù vậy, cơ hội rõ ràng đầu tiên lại thuộc về đại diện vùng Yorkshire khi Brenden Aaronson thoát xuống, đối mặt với thủ môn Robert Sanchez nhưng tiếc là không thắng nổi chốt chặn cuối phía Chelsea.

Joao Pedro được trao khá nhiều cơ hội trước cầu môn Leeds United

Thoát hiểm, Chelsea lập tức đáp trả mạnh mẽ. Joao Pedro suýt ghi bàn khi dứt điểm bóng bay chệch cột dọc trong gang tấc. Nỗ lực tấn công, sức ép liên tục của đội bóng áo xanh cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 23.

Từ quả tạt chuẩn xác của Pedro Neto bên cánh phải, Enzo Fernandez băng vào đánh đầu tung lưới Leeds United, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Đó là pha lập công rất có ý nghĩa với tiền vệ người Argentina, cầu thủ từng trải qua giai đoạn khó khăn gần đây nhưng đã lên tiếng đúng lúc đội bóng cần nhất.

Pha đánh đầu ghi bàn của Enzo Fernandez

Bàn thắng như một sự giải tỏa bao uẩn ức cho Chelsea

Có bàn dẫn trước, Chelsea tiếp tục chơi chắc chắn và kiểm soát tốt nhịp độ trong hiệp một. Leeds United gần như không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, kể cả khi HLV Daniel Farke liên tiếp điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ. 

Anton Stach suýt lập siêu phẩm với cú sút xa buộc Sanchez phải bay người cứu thua, trong khi Dominic Calvert-Lewin cũng có cơ hội đánh đầu thuận lợi nhưng không thắng được thủ thành Chelsea.

Dominic Calvert-Lewin (9) không thắng nổi Trevor Chalobah

Dù chịu nhiều sức ép cuối trận, Chelsea vẫn đứng vững nhờ hàng thủ tập trung cùng sự chắc chắn của Sanchez trong khung gỗ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng khép lại chiến thắng quan trọng cho đội bóng Tây London.

Cổ động viên Chelsea nhen nhóm chút hy vọng

Chelsea sẽ gặp Man City ở trận chung kết FA Cup vào ngày 16-5. Đây là danh hiệu cuối cùng họ còn có thể cạnh tranh ở mùa giải năm nay, sau khi gây thất vọng tại Premier League và không còn nhiều hy vọng dự Champions League mùa tới.

Chelsea chờ đối đầu Man City ở chung kết ngày 16-5

Tuy nhiên, thử thách phía trước là cực lớn. Man City vẫn là đối thủ đáng gờm bậc nhất bóng đá Anh với chiều sâu lực lượng, bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Muốn hoàn tất hành trình cứu vãn mùa giải, Chelsea sẽ phải chơi trận hay nhất của mình.

HLV tạm quyền Calum McFarlane liệu có giúp Chelsea chạm tay đến giấc mơ?

Dẫu vậy, việc có mặt ở Wembley thêm một lần nữa ít nhất cũng mang đến cho Chelsea quyền hy vọng. Sau một mùa bóng đầy biến động, họ vẫn còn 90 phút để biến thất bại thành thành công. Trong trường hợp để thua ở chung kết FA Cup, Chelsea vẫn có thể dự cúp châu Âu mùa tới một khi Man City đã chắc suất dự Champions League, miễn là thứ hạng Premier League của "The Blues" không nằm ngoài Top 8…

