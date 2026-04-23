HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau 5 trận thua liên tiếp

Trần Đoàn - Ảnh: AP

(NLĐO) - Lãnh đạo Chelsea không còn kiên nhẫn với HLV Liam Rosenior khi tuyên bố sa thải ông, chỉ sau 105 ngày nhà cầm quân trẻ này ngồi vào ghế nóng giữa mùa

Sau khi Chelsea trải qua 5 thất bại liên tiếp mà chẳng ghi được bàn nào, lãnh đạo CLB đã thông báo sa thải HLV Liam Rosenior vào tối 22-4. 

HLV không quản được quân: Phòng thay đồ Chelsea "cưa ghế" thầy?

Ở vòng đấu gần nhất, họ thảm bại 0-3 trên sân của Brighton. Sau trận, nhà cầm quân 41 tuổi đã chỉ trích cầu thủ thi đấu "không thể chấp nhận được".

Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau 5 trận thua liên tiếp - Ảnh 1.

HLV Liam Rosenior không thể vực dậy Chelsea đang khủng hoảng

Có vẻ ông Rosenior không quản được quân, không chặn được đà sa sút của The Blues khiến đội xa dần mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau. 

Chelsea chỉ định ông Callum McFarlane làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa này trước khi chọn nhà cầm quân chính thức. Nhà cầm quân 40 tuổi này cũng từng nắm Chelsea 2 trận vào đầu mùa bóng này khi Enzo Maresca bị sa thải. 

Khởi đầu tốt, kết thúc tồi của Chelsea dưới thời Rosenior

Thành tích 23 trận của HLV Rosenior tại Chelsea: Thắng 8, hòa 2 trong 12 trận đầu tiên; 2 thất bại đều trước Arsenal ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng sau trận thua Arsenal ở Giải Ngoại hạng vào tháng 3, đội chủ sân  Stamford Bridge bắt đầu trượt dài: Chỉ thắng 2/11 trận.

Trên các diễn đàn, fan Chelsea chỉ trích luôn lãnh đạo CLB, đặc biệt những ai chịu trách nhiệm bổ nhiệm ông Rosenior ngay từ ban đầu vì nhà cầm quân người Anh không đủ năng lực dẫn dắt một đội bóng có tầm như Chelsea. 



Tin liên quan

Chelsea thua sốc tại AMEX, chạm đáy khủng hoảng cuộc đua Ngoại hạng

(NLĐO) - Thảm bại 0-3 trước Brighton đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng đồng thời gần như khép lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "The Blues"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo