Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior sau 5 trận thua liên tiếp

Sau khi Chelsea trải qua 5 thất bại liên tiếp mà chẳng ghi được bàn nào, lãnh đạo CLB đã thông báo sa thải HLV Liam Rosenior vào tối 22-4.

HLV không quản được quân: Phòng thay đồ Chelsea "cưa ghế" thầy?

Ở vòng đấu gần nhất, họ thảm bại 0-3 trên sân của Brighton. Sau trận, nhà cầm quân 41 tuổi đã chỉ trích cầu thủ thi đấu "không thể chấp nhận được".

HLV Liam Rosenior không thể vực dậy Chelsea đang khủng hoảng

Có vẻ ông Rosenior không quản được quân, không chặn được đà sa sút của The Blues khiến đội xa dần mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

Chelsea chỉ định ông Callum McFarlane làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa này trước khi chọn nhà cầm quân chính thức. Nhà cầm quân 40 tuổi này cũng từng nắm Chelsea 2 trận vào đầu mùa bóng này khi Enzo Maresca bị sa thải.

Khởi đầu tốt, kết thúc tồi của Chelsea dưới thời Rosenior

Thành tích 23 trận của HLV Rosenior tại Chelsea: Thắng 8, hòa 2 trong 12 trận đầu tiên; 2 thất bại đều trước Arsenal ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng sau trận thua Arsenal ở Giải Ngoại hạng vào tháng 3, đội chủ sân Stamford Bridge bắt đầu trượt dài: Chỉ thắng 2/11 trận.

Trên các diễn đàn, fan Chelsea chỉ trích luôn lãnh đạo CLB, đặc biệt những ai chịu trách nhiệm bổ nhiệm ông Rosenior ngay từ ban đầu vì nhà cầm quân người Anh không đủ năng lực dẫn dắt một đội bóng có tầm như Chelsea.







