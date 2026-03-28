Bạn đọc

Chỉ 1 phút dừng, đỗ sai trên cao tốc có thể đánh đổi bằng tính mạng

Anh Vũ

(NLĐO) - Chỉ một xe dừng, đỗ sai quy định cũng có thể gây ra va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc.

Ngày 28-3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT đưa ra cảnh báo khẩn "chỉ 1 phút dừng, đỗ sai trên cao tốc có thể đánh đổi bằng tính mạng".

Chỉ 1 phút dừng, đỗ trên cao tốc có thể đánh đổi bằng tính mạng - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT xử phạt xe tải dừng đỗ sai quy định trên cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Đưa ra lý giải, cảnh sát cho biết trên đường cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao. Chỉ một xe dừng, đỗ sai quy định cũng có thể gây ra va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Đây không chỉ là vi phạm hành chính mà là hành vi trực tiếp đe dọa tính mạng của chính bạn và người tham gia giao thông khác.

Trong ngày 27-3, Đội 6 đã phát hiện, ghi hình 25 trường hợp dừng, đỗ sai quy định trên tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong (Khánh Hoà). Trong đó có lỗi phổ biến như không đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 m khi buộc phải dừng xe trên cao tốc. Với lỗi này, chủ xe sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.

Lực lượng CSGT khuyến cáo tài xế khi gặp sự cố trên cao tốc như hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu hoặc xảy ra va chạm; người trên xe gặp vấn đề sức khỏe thì cần nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc sát lề phải; bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển/chóp cảnh báo cách xe ít nhất 150 m...

"Nếu xảy ra va chạm cần ghi nhận nhanh hiện trường, khẩn trương di chuyển xe vào vị trí an toàn. Sau đó, liên hệ ngay CSGT: 1900.8099 hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ" - đại diện Đội 6 cho hay.

Ngủ trên cao tốc, tài xế bị phạt đến 13 triệu đồng

(NLĐO) - Theo cảnh sát, việc tài xế dừng, đỗ xe để ngủ trên cao tốc là hành vi rất nguy hiểm.

Nhiều tài xế bất ngờ khi bị “truy thu” phí đường cao tốc sau sự cố hỏng barie

(NLĐO) - Sau sự cố tại tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, nhiều tài xế bất ngờ bị trừ phí “nguội”, khó đối chiếu, dấy lên lo ngại minh bạch

Phương án đi lại khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai thông xe khai thác tạm

(NLĐO)- Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện những thủ tục để đưa vào khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai trước ngày 31-3

