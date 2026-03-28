HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, kẹt xe hơn 1 km

Kỳ Nam

(NLĐO)- Chiều 28-3, một xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng, kẹt xe hơn 1km

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở nhiều máy móc nông nghiệp chạy trên cao tốc theo hướng từ khu vực Phan Thiết ra các tỉnh phía Bắc.

Khi đến gần nút giao Du Long (xã Thuận Bắc), tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe nên nhanh chóng tấp vào lề, mở cửa thoát thân và hô hoán cảnh báo các phương tiện xung quanh.

Chỉ ít phút sau, lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải.

Clip: Xe tải chở máy móc nông nghiệp bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Anh Nguyễn Phúc Quý, một người đi đường, cho biết khi phát hiện xe cháy, nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều đã chủ động dừng lại từ xa để đảm bảo an toàn, khiến dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 1 km.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Clip: Chữa cháy xe tải chở máy móc nông nghiệp bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị cháy hư hỏng nặng, phần thùng phía sau gần như cháy trơ khung, nhiều máy móc nông nghiệp bị thiêu rụi.

Tài xế may mắn thoát nạn và đang thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xe tải cháy trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo gây kẹt xe hơn 1 km - Ảnh 1.

Xe tải cháy trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo gây kẹt xe hơn 1 km - Ảnh 2.

Xe tải cháy trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo gây kẹt xe hơn 1 km - Ảnh 3.

Hiện trường vụ xe tải chở máy móc nông nghiệp bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đi qua địa phận Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ, được đưa vào khai thác từ tháng 4-2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/giờ, với tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng.

Từ năm 2025 đến nay, tuyến đường này đã ghi nhận một số sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe tải và xe khách, chủ yếu liên quan đến trục trặc kỹ thuật của phương tiện khi di chuyển ở tốc độ cao.

phương tiện lưu thông phòng cháy chữa cháy Thuận Bắc Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo