Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tài xế Vũ Văn Tâm điều khiển xe tải chở nhiều máy móc nông nghiệp chạy trên cao tốc theo hướng từ khu vực Phan Thiết ra các tỉnh phía Bắc.

Khi đến gần nút giao Du Long (xã Thuận Bắc), tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau xe nên nhanh chóng tấp vào lề, mở cửa thoát thân và hô hoán cảnh báo các phương tiện xung quanh.

Chỉ ít phút sau, lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe tải.

Anh Nguyễn Phúc Quý, một người đi đường, cho biết khi phát hiện xe cháy, nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều đã chủ động dừng lại từ xa để đảm bảo an toàn, khiến dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 1 km.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều một xe chữa cháy, một xe bồn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị cháy hư hỏng nặng, phần thùng phía sau gần như cháy trơ khung, nhiều máy móc nông nghiệp bị thiêu rụi.

Tài xế may mắn thoát nạn và đang thống kê thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài hơn 78 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đi qua địa phận Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ, được đưa vào khai thác từ tháng 4-2024. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/giờ, với tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỉ đồng.

Từ năm 2025 đến nay, tuyến đường này đã ghi nhận một số sự cố giao thông, trong đó có các vụ cháy xe tải và xe khách, chủ yếu liên quan đến trục trặc kỹ thuật của phương tiện khi di chuyển ở tốc độ cao.