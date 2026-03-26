Chỉ 1 tách cà phê mỗi ngày, ngừa được căn bệnh nguy hiểm

Uống từ 1-4 tách cà phê mỗi ngày có thể là một trong những biện pháp đơn giản nhất để phòng ngừa tình trạng suy tim, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Journal of Health, Population and Nutrition.

Công trình được thực hiện bởi nhóm tác giả từ Đại học Y khoa Quốc gia Ivano-Frankivsk (Ukraine), Bệnh viện chuyên khoa NMC (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) và Đại học Khoa học và công nghệ Sudan.

Theo News Medical, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 650.000 người từ Thụy Điển, Phần Lan, Anh và Mỹ, với thời gian theo dõi trung bình là 35 năm.

Có 20.646 trường hợp bị suy tim trong thời gian nghiên cứu.

Xem xét thói quen tiêu thụ cà phê của họ, các tác giả nhận thấy những người uống từ 1-2 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm được 12% nguy cơ bị suy tim. Tỉ lệ này có vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra có giá trị rất lớn vì suy tim là một tình trạng bệnh lý chết người và không thể trị khỏi.

Ở những người uống từ 2-4 tách cà phê, nguy cơ suy tim giảm trung bình 7%.

Các tác giả cũng lưu ý rằng giá trị bảo vệ của cà phê sẽ biến mất nếu như bạn uống quá nhiều, trên 6 tách mỗi ngày.

Có một tin tốt cho những người không "hạp" caffeine: Phân tích chi tiết cho thấy cà phê có hoặc không có caffeine đều mang đến tác dụng bảo vệ tương tự.

Tác dụng ngăn ngừa suy tim của cà phê chủ yếu đến từ hợp chất không phải caffeine mà thức uống này sở hữu, bao gồm axit chlorogenic và các hợp chất thuộc nhóm polyphenol, là những hợp chất hoạt tính sinh học đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe.

Phát hiện này đã góp thêm vào chuỗi bằng chứng đáng kể cho thấy cà phê đem lại nhiều tác động tích cực khác nhau lên sức khỏe, trong đó nổi bật nhất là tác dụng bảo vệ tim mạch.