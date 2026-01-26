Chi 1,8 tỉ đồng tiếp khách, 3 cựu cán bộ Văn phòng HĐND Gia Lai lãnh án tù

Chiều 26-1, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù các bị cáo là cựu lãnh đạo, kế toán Văn phòng HĐND - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về các tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Trong đó, tuyên phạt ông Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng 12 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Lựu, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị 8 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán 12 tháng tù. Ngoài ra, yêu cầu các bị cáo tiếp tục nộp khắc phục số tiền đã thất thoát.

Ông Nguyễn Thế Quang, cựu Chánh văn phòng HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai lãnh án 12 năm 6 tháng tù



Theo HĐXX, Văn phòng HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong giai đoạn 2013 – 2014, ông Nguyễn Thế Quang giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là chủ tài khoản kinh phí hoạt động, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của Văn phòng; bà Nguyễn Thị Lựu giữ chức Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, trực tiếp phụ trách công tác kế toán, tài chính; bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi là chuyên viên Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị, phụ trách kế toán từ năm 2014, có trách nhiệm tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí, lập chứng từ và thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định.

Trong các năm 2013 – 2014, Văn phòng HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thực hiện chi tiếp khách ngoài tỉnh, tiếp khách trong nước, tổ chức hội nghị, hội thảo, khách nước ngoài đến Việt Nam công tác với định mức chi tiếp khách trong nước tối đa 200.000 đồng/suất. Nguồn kinh phí chủ yếu lấy từ ngân sách đặc thù của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng.

Theo quy định, việc tiếp khách phải có chủ trương phê duyệt của lãnh đạo, kèm theo công văn, giấy giới thiệu, thành phần đoàn và lịch trình công tác. Sau khi tiếp khách, hồ sơ thanh toán phải đầy đủ chứng từ và được kiểm tra trước khi chi trả.

Bà bà Nguyễn Thị Lựu và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi lần lượt nhận mức án 8 năm 6 tháng và 12 tháng tù

Tuy nhiên, Văn phòng HĐND - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã chi tiếp khách không đúng đối tượng, không có tài liệu chứng minh đoàn khách đến làm việc, với tổng cộng 331 chứng từ, số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Thế Quang đã ký duyệt 331 chứng từ, bà Nguyễn Thị Lựu ký 324 chứng từ với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, còn Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi ký 164 chứng từ trong năm 2014 với số tiền hơn 870 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi và một số cá nhân liên quan đã tự nguyện khắc phục, nộp lại gần 900 triệu đồng.