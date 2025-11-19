Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ nói gì việc 3 cán bộ thú y bị bắt?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ nói gì việc 3 cán bộ thú y bị bắt?

Ca Linh

(NLĐO) - Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ khẳng định đã siết chặt hoạt động kiểm soát giết mổ và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Liên quan vụ 3 cán bộ thú y vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam, ngày 19-11, một lãnh đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh vụ việc.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cần Thơ lên tiếng Về vụ 3 cán bộ Thú y bị bắt - Ảnh 1.

Heo nhiễm bệnh nhưng được đóng dấu kiểm dịch và chuẩn bị đem ra chợ Vĩnh Viễn bán thì bị Công an TP Cần Thơ phát hiện

Theo lãnh đạo này, vào tháng 10 vừa qua, sau khi Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn) bán nhưng bị nhiễm dịch bệnh thì chi cục đã chấn chỉnh.

Đơn vị này đã ra văn bản chỉ đạo và phối hợp liên ngành đi kiểm tra ở các cơ sở, tránh tình trạng kiểm soát không đảm bảo. "Nhân viên làm sai mới bị khởi tố, việc này là trách nhiệm của anh em, trong kiểm soát làm không đúng" - vị lãnh đạo này nhận xét.

Về bệnh dịch tả heo châu Phi, trong tháng 9 và tháng 10, TP Cần Thơ có số đàn phát sinh dịch bệnh cao nhưng trong tháng 11 đã kiểm soát tốt.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ thông tin: "Thời gian gần đây, dịch bệnh có chiều hướng giảm nhờ ngành thực hiện nhiều biện pháp như: tiêu độc khử trùng, giám sát, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong phòng chống dịch bệnh".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thú y về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977), Phạm Hồng Phúc (SN 1980), là chuyên viên và viên chức của Trạm Chăn nuôi – Thú y Khu vực XIII thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ; Lê Quốc Nhiên (SN 1979), nhân viên thú y kiểm soát giết mổ.

Trước đó, vào ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn). Lực lượng chức năng phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán, với tổng trọng lượng 120 kg.

Test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt heo này cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định con heo này là của bà T.H.C đang bán tại chợ Vĩnh Viễn.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Tin liên quan

Ngăn chặn kịp thời 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

Ngăn chặn kịp thời 220 con heo mắc dịch tả heo châu Phi chuẩn bị tuồn ra thị trường

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện hơn 220 con heo dương tính với dịch tả châu Phi chuẩn bị đưa ra thị trường.

Thông tin bất ngờ về nguồn gốc 97 con heo mắc dịch tả heo châu Phi

(NLĐO) - Lãnh đạo xã Lạc Dương (Lâm Đồng) khẳng định thông tin 97 con heo mắc dịch tả heo châu Phi được chở từ địa phương để đi tiêu thụ là không chính xác.

Tiêu hủy gần 7.000 con heo mắc dịch tả heo châu Phi

(NLĐO)- Dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh ở Thanh Hóa khiến 61 xã, phường có dịch, buộc các địa phương phải tiêu hủy gần 7.000 con heo

thú y Dịch tả heo châu Phi Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo