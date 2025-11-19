Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ nói gì việc 3 cán bộ thú y bị bắt?

Liên quan vụ 3 cán bộ thú y vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam, ngày 19-11, một lãnh đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động xung quanh vụ việc.

Heo nhiễm bệnh nhưng được đóng dấu kiểm dịch và chuẩn bị đem ra chợ Vĩnh Viễn bán thì bị Công an TP Cần Thơ phát hiện

Theo lãnh đạo này, vào tháng 10 vừa qua, sau khi Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn) bán nhưng bị nhiễm dịch bệnh thì chi cục đã chấn chỉnh.

Đơn vị này đã ra văn bản chỉ đạo và phối hợp liên ngành đi kiểm tra ở các cơ sở, tránh tình trạng kiểm soát không đảm bảo. "Nhân viên làm sai mới bị khởi tố, việc này là trách nhiệm của anh em, trong kiểm soát làm không đúng" - vị lãnh đạo này nhận xét.

Về bệnh dịch tả heo châu Phi, trong tháng 9 và tháng 10, TP Cần Thơ có số đàn phát sinh dịch bệnh cao nhưng trong tháng 11 đã kiểm soát tốt.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ thông tin: "Thời gian gần đây, dịch bệnh có chiều hướng giảm nhờ ngành thực hiện nhiều biện pháp như: tiêu độc khử trùng, giám sát, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong phòng chống dịch bệnh".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 18-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ thú y về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977), Phạm Hồng Phúc (SN 1980), là chuyên viên và viên chức của Trạm Chăn nuôi – Thú y Khu vực XIII thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ; Lê Quốc Nhiên (SN 1979), nhân viên thú y kiểm soát giết mổ.

Trước đó, vào ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (xã Vĩnh Viễn). Lực lượng chức năng phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn bán, với tổng trọng lượng 120 kg.

Test nhanh và trưng cầu giám định đối với mẫu thịt heo này cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định con heo này là của bà T.H.C đang bán tại chợ Vĩnh Viễn.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.