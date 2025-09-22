Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết cho trường học

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ngày 22-9 đã ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch UBND TP, thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh tình trạng một số trường học trên địa bàn TP HCM có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân.

Để kịp thời khắc phục ngay tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND TP HCM đã có chỉ đạo, cụ thể như sau:

Sở GD-ĐT TP khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp; tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình UBND TP trước ngày 30-9-2025.

Trước mắt, đối với Trường Tiểu học Vĩnh Tân: Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 23-9-2025.

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng- Ảnh 1.

Tình trạng bàn ghế xuống cấp ở Trường Tiểu học Vĩnh Tân (Phường Vĩnh Tân- TP HCM). Ảnh: Hương Chi

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở GD-ĐT trước ngày 25-9-2025.

Cùng với đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT tham mưu UBND TP phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2025-2030 theo quy định. Văn phòng UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả triển khai trước ngày 2-10- 2025.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn phụ huynh, học sinh TP HCM, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tân (Phường Vĩnh Tân- TP HCM) phải sử dụng phòng học cũ, thậm chí bàn ghế cũng cũ xuống cấp và hư hỏng nhiều. Theo lý giải của nhà trường, do số lượng học sinh năm 2025-2026 tăng đột biến và trong thời gian chờ đấu thầu mua sắm nên nhà trường phải sử dụng bàn ghế cũ...

Tin liên quan

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM về vụ việc Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM về vụ việc Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở GD-ĐT phối hợp các ban, ngành liên quan đảm bảo quyền lợi cho học sinh Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn sớm ổn định học tập

Quyết định mới nhất của UBND TP HCM về trường tiên tiến, chất lượng cao

(NLĐO)-UBND TP HCM vừa ban hành bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn

Chủ tịch UBND TP HCM: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện niêm yết công khai thông tin về các khoản thu đầu năm học, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Sở Tài chính Trang thiết bị cơ sở vật chất Kế hoạch đầu tư dư luận xã hội trường công lập mất an toàn tình trạng quá tải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo