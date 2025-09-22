Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND TP HCM sau phản ánh trường học xuống cấp nghiêm trọng

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ngày 22-9 đã ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan về tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch UBND TP, thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh tình trạng một số trường học trên địa bàn TP HCM có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân.

Để kịp thời khắc phục ngay tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND TP HCM đã có chỉ đạo, cụ thể như sau:

Sở GD-ĐT TP khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp; tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình UBND TP trước ngày 30-9-2025.

Trước mắt, đối với Trường Tiểu học Vĩnh Tân: Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP trước ngày 23-9-2025.

Tình trạng bàn ghế xuống cấp ở Trường Tiểu học Vĩnh Tân (Phường Vĩnh Tân- TP HCM). Ảnh: Hương Chi

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở GD-ĐT trước ngày 25-9-2025.

Cùng với đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT tham mưu UBND TP phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2025-2030 theo quy định. Văn phòng UBND TP có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả triển khai trước ngày 2-10- 2025.

Trước đó, trên nhiều diễn đàn phụ huynh, học sinh TP HCM, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tân (Phường Vĩnh Tân- TP HCM) phải sử dụng phòng học cũ, thậm chí bàn ghế cũng cũ xuống cấp và hư hỏng nhiều. Theo lý giải của nhà trường, do số lượng học sinh năm 2025-2026 tăng đột biến và trong thời gian chờ đấu thầu mua sắm nên nhà trường phải sử dụng bàn ghế cũ...

