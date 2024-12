Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM về vụ việc Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn

UBND TP HCM ngày 27-12 đã có văn bản gửi các sở, ngành, Công an Thành phố, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong quản lý các trường ngoài công lập.

Cụ thể, văn bản của UBND TP nêu rõ, xét báo cáo số 8118 ngày 17-12 của Sở GD-ĐT TP HCM về hoạt động của Trường Mẫu giáo Quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn và Trường Tiểu học Quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn, Chủ tịch UBND TP đã có chỉ đạo, như sau:

Đề nghị các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc thực hiện Quyết định số 945/ 2024 của UBND TP HCM về ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT và các sở, ban, ngành thuộc UBND TP HCM, Cục Thuế TP, Bảo hiểm Xã hội TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TP HCM.

Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn

UBND TP cũng đề nghị Công an Thành phố chủ động phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình an ninh trật tự, có phương án xử lý chủ động nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn nói riêng và trên địa bàn TP nói chung trong thời gian tới.

Ngoài ra, TP HCM cũng giao Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với UBND TP Thủ Đức, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh Trường Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn sớm ổn định học tập.

Lùm xùm tại Trường Mẫu giáo Quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn (Saigon Star) xảy ra gần đây khi nhiều phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Saigon Star không biết trước việc trường này không được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Phụ huynh chỉ biết sự thật khi trường thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 14-12-2024 đến ngày 12-2-2025 do bị cưỡng chế thi hành án.

Lý do cưỡng chế là mảnh đất nơi đặt trụ sở (thửa đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) thuộc diện tranh chấp với một ngân hàng nhiều năm nay. Theo bản án từ năm 2020 của TAND quận 2 (cũ), chủ đầu tư trường phải giao trả đất cho ngân hàng.

Sau thời gian tạm hoãn thi hành án, từ tháng 5 đến tháng 7-2024, Chi cục Thi hành án dân sự TP Thủ Đức nhiều lần thông báo cưỡng chế, yêu cầu chủ đầu tư báo cho giáo viên, phụ huynh, học sinh về việc chấm dứt hoạt động tại địa chỉ này. Tuy nhiên, trường vẫn thực hiện tuyển sinh cho năm học mới.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, tính đến thời điểm hiện tại, Trường Mẫu giáo quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn và Trường Tiểu học quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn chưa được sở này ban hành quyết định cho phép hoạt động giáo dục theo quy định tại nghị định số 86; do đó trường không có tên trong danh sách các trường ngoài công lập do Sở GD-ĐT cấp phép.

Ngày 24-10-2024, Sở GD-ĐT đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động thực tế của Trường Mẫu giáo quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn và Trường Tiểu học quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn.

Thanh tra sở đã mời người đại diện theo pháp luật thuộc Công ty TNHH quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn làm việc và xử l‎‎‎‎‎ý các sai phạm. Tuy nhiên, qua 4 lần mời vào tháng 11 và tháng 12-2024, Trường Mẫu giáo quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn và Trường Tiểu học quốc tế Ngôi Sao Sài Gòn cử người đại diện pháp luật chưa thể hiện tinh thần phối hợp.