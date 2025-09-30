Chỉ đạo khẩn của Sở GD-ĐT TP HCM trước tình hình mưa bão phức tạp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chỉ đạo khẩn của Sở GD-ĐT TP HCM trước tình hình mưa bão phức tạp

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM chỉ đạo trường học chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến, kế hoạch tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chủ động ứng phó bão, lũ. 

Theo Sở GD-ĐT, hiện nay trong mùa mưa bão, nhiều cơn bão mạnh diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực TP HCM. Mưa lớn do bão gây ra có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu. 

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở thực hiện các nội dung:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

Chỉ đạo khẩn của Sở GD-ĐT TP HCM trước tình hình mưa bão phức tạp- Ảnh 1.

Trường học ở TP HCM chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến, kế hoạch tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có)

Khẩn trương xây dựng kế hoạch sửa chữa, gia cố các công trình có nguy cơ mất an toàn; phối hợp đơn vị chuyên môn cắt tỉa hệ thống cây xanh bên trong trường học, kiểm tra hệ thống cống – rãnh thoát nước, mạng lưới điện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trước khi bão, lũ lụt xảy ra. 

Sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm an toàn trước khi có bão, lũ lụt. 

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra. 

Chỉ đạo khẩn của Sở GD-ĐT TP HCM trước tình hình mưa bão phức tạp- Ảnh 2.Hàng loạt trường học ở TP HCM đổi thời khóa biểu, học sinh "kẻ khóc, người cười"

(NLĐO)- Hàng loạt trường trung học tại TP HCM đã đổi thời khóa biểu, không bố trí quá 8 tiết/ngày theo chấn chỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Dù vậy, đa số các trường bố trí lịch học sang thứ 7

Chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến, kế hoạch tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp (nếu có). Đồng thời, khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh tại đơn vị.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại địa phương tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho giáo viên và học sinh, sinh viên về kỹ năng ứng phó thiên tai, sơ cứu và đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp. Chỉ đạo các tổ bộ môn tại đơn vị có liên quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về phòng chống thiên tai.

Tin liên quan

TP HCM: Nhiều ý kiến về điều chỉnh thời khóa biểu, lùi giờ vào học của học sinh

TP HCM: Nhiều ý kiến về điều chỉnh thời khóa biểu, lùi giờ vào học của học sinh

(NLĐO)- Thay vì vào học tiết 1 lúc 7 giờ, nhiều trường phổ thông tại TP HCM điều chỉnh thời khóa biểu lùi giờ vào học tiết 1 của học sinh

Thời khóa biểu tiểu học: Không bắt buộc sáng 4 tiết, chiều 3 tiết

(NLĐO)- Hiệu trưởng chủ động xây dựng chương trình nhà trường, sắp xếp thời khoá biểu linh hoạt, phù hợp, mỗi ngày thực hiện 7 tiết chương trình chính khoá

Nắng nóng kéo dài, TP HCM yêu cầu các trường điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp

(NLĐO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM yêu cầu hiệu trưởng các trường chú ý việc điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp với thời tiết nắng nóng hiện nay

sở giáo dục sạt lở đất mùa mưa bão cơ quan chức năng đảm bảo an toàn diễn biến phức tạp mất an toàn cơ sở giáo dục học trực tuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo